27 июня: Неравная борьба со сном

Доброе утро!

Начнем с забавного видео. В китайском детском саду произошло ожесточенное столкновение мальчика со сном. Увы, победитель не выявлен.

Ох, у нас такая "сонная" погода, что сегодня на работе у многих так же будет)

Милота дня. Во время «переписи» медведей, проживающих на территории Байкало-Ленского заповедника, ученые сняли мишку, который собирал и кушал цветы. Ну очарованье же!

Новости! Сегодня про собак.

В США прошел очередной обидный конкурс - на звание самой уродливой собаки. На этот раз самым страшненьким псом был признан красноглазый неаполитанский мастиф по кличке Марта. Марта родом из калифорнийского города Себастополь, она долгое время страдала от боли и практически не видела. Бывший хозяин пытался избавиться от Марты, выставив ее на продажу на сайте с объявлениями. Ее заметили сотрудники местного приюта и взяли себе. Мастиф перенесла несколько операций, ее избавили от постоянной боли, к собаке вернулось зрение. Собаку забрала из приюта жительница Калифорнии Джессика Буркарт, которая считает своего питомца «очаровательным». Марта громко храпит по ночам, поэтому ей запрещают спать в спальне хозяйки. В анкете собаки на сайте конкурса говорится, что она опрокидывает любую емкость с водой, которую видит, и облизывает всех гостей. Марта присутствовала на церемонии объявления обладателя титула самой уродливой собаки года и заснула на сцене, когда ее назвали победителем. На втором месте на это раз оказался брюссельский гриффон Мо, а китайская хохлатая по кличке Чейз завоевала «бронзу».

Группа исследователей Технологического института Джорджии (США) разработала сенсорный экран, который можно использовать для отправки экстренных сообщений или звонков. Особенность технологии в том, что использовать ее будут… собаки. По словам разработчиков, новое устройство особенно необходимо больным и пожилым людям, которые живут одни — их домашние питомцы смогут при необходимости вызвать скорую помощь и спасти жизнь своим хозяевам.

Соавтор работы, профессор Мелоди Джексон (она также является тренером-кинологом) вместе с коллегами обучила служебную собаку породы колли подходить к сенсорному устройству и, когда она услышит слово «помогите», с помощью носа набирать номер «911». После того, как собака набрала номер, компьютер, подключенный к сенсорному экрану, автоматически передает сигнал человеку (например, доктору или родственнику) или специальной службе. Владелец устройства сможет самостоятельно запрограммировать, кому будет передаваться сигнал помощи.

Как рассказывает исследователь Клинт Зиглер, кнопки специально окрашены в цвета, которые собаки хорошо различают, — синий и желтый. Кроме того, чтобы уменьшить вероятность случайных звонков, на экран выводится всего три кнопки. Сейчас исследователи тестируют размер иконок на экране, который будет наиболее удобен для собак разных пород. Исследователи также разработали специальный жилет для собак, с помощью которого животные могут передавать сообщения и даже отправлять GPS-координаты. На жилете пришиты жевательные игрушки для псов, которые при укусе активируют датчик. Пока оба устройства находятся на стадии прототипа, но специалисты Технологического института Джорджии говорят, что уже в ближайшее время технологии могут быть доступны для продажи.

А тем временем университет Калгари вручил почётную степень "ДОГтора наук" собаке-поводырю по кличке Кашмир. Лабрадор помог хозяйке выучиться и успешно защититься. Это уже вторая собака, которая получает почетную степень этого университета.

Музыкальная пауза! 23 июня британская хеви-метал группа Iron Maiden выступила в Далласе (штат Техас). Перед концертом поклонников разогревал уличный музыкант, который сыграл на саксофоне одну из самых известных песен коллектива — «The Trooper». Всем понравилось:

Оригинал (на всякий случай):

Видео для вдохновения. NASA опубликовало видео Марса. На кадрах отчетливо видно все разнообразие ландшафта планеты.

Японский художник Тацуя Танака создает маленькие миры из продуктов питания, предметов быта и других повседневных вещей.