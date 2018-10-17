17 октября: Рождение Чужого и вещи в хлебе

Доброе утро!

Погода на сегодня: все еще волшебно-сказочная! Ох, даже страшно, как же мы «расплатимся» за такую осень?..

По доброй традиции этой недели начинаем утро с мультика.

Милая короткометражка о девочке по имени Луна, которая мечтала стать космонавтом:

К завтраку.

Некоторое время назад в сети появился, пожалуй, самый странный видеоролик, который вы видели в последнее время. Его главные герои — пельмени, равиоли, японские манджу и дим-сам из Вьетнама, которые все вместе поют песню «Вещи в хлебе».

А теперь самое удивительное. То, что вы сейчас посмотрели, — это рекламная кампания авиакомпании S7. Все из-за последнего кадра в ролике со словами «Посетите Землю» — такое же шоу S7 запустила в начале октября. Попробуйте теперь не напевать все утро «Вещи в хлебе»…)))

Новости!

А мы с вами, оказывается, не зря вчера про «Тома и Джерри» вспоминали. Тут стало известно, что режиссер первого фильма о Фантастической четверке Тим Стори снимет полнометражный фильм по мотивам мультфильма нашего детства! Фильм будет совмещать в себе элементы мультипликации и игру живых актеров. Животные, как и в оригинальном мультфильме, говорить не будут, и основной упор будет сделан на комический элемент. Ммм, даже интересно взглянуть, что же получится!

Вы думали, что видели уже весь треш интернета? Нет, он никогда не перестанет нас удивлять. Тут одна пара из Канады, которая ожидает прибавления, сделала «беременную» фотосессию в стиле фильма «Чужой». А именно — того самого момента, где ксеноморф, развивавшийся в теле человека, вырывался из груди одного из пассажиров космического корабля. Ощущение того, как ребенок толкается внутри, напомнило супругам эпизод с рождением Чужого. Ради фотосессии с ксеноморфом они купили бутафорскую кровь и силиконовую куклу монстра из фильма, после чего отправились (в дождь!) на тыквенное поле. Отметим, дама в этот момент была уже на 9 месяце. Справедливости ради, съемки стали логичным продолжением знакомства пары — впервые они увидели друг друга несколько лет назад на хэллоуинской вечеринке, куда девушка пришла в образе покрытого кровью зомби. Оба до сих пор обожают на Хэллоуин наряжаться в тематические костюмы. «Мы не знаем, кто родится — мальчик или девочка. Мы просто надеемся, что это будет человек», — говорит будущий отец. Отличный настрой!)

А теперь про еду (зловещий смех). Тут в Москве недалеко от Казанского вокзала у мужчины украли из кафе чемодан, полностью заполненный упаковками лапши быстрого приготовления «Доширак» и «Роллтон». (Подарки, наверное, вез?..) Кроме чемодана у него похитили сумку с вещами. Общий ущерб потерпевший оценил в почти 11 тысяч рублей. Вора уже задержали, но вот судьба дошиков неизвестна. Мы немного волнуемся, а вы?

Музыку нам всем!

Компания Boston Dynamics научила своего робота Spot Mini танцевать под хит «Uptown Funk» Бруно Марса. Он неплохо справляется, двигается лучше, чем некоторые люди:

Залипалочка дня.

Давно нам не попадались годные оптические иллюзии! И вот наконец.

Тут весь мир переругался из-за этого фото. Как вы считаете, что на нем — талия или шея?

Участвуйте в опросе под блогом!

Фотограф из Чехии Хонза Рехачек, он же @kopernikk в Instagram, посчитал, что фотографии в стиле #FollowMeTo с девушками уже всем надоели. Он решил сделать свою версию этого популярного проекта — с собакой по кличке Ситка в главной роли!

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