12 октября: безумная вечеринка Илона Маска с роботами и вращающийся дом для сварливой жены

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Приятные облачка. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +13 градусов.

Основатель Tesla Илон Маск с разрешения местных властей провел вечеринку на девять тысяч человек ко дню открытия «Гигафабрики» в Германии.

На вечеринке можно было поучаствовать в тест-драйве Model Y, послушать выступление Илона Маска на немецком языке, посетить производственный цех, а также посмотреть на танцующих роботов. На немецком Маск выступал около пяти минут.

В частности, он пообещал открыть на территории завода пивоварню с собственным брендом пива и подвальный рейв-клуб. «А теперь — рамбазамба до самой ночи! Берлин-Бранденбург рулит!» — завершил свою речь основатель компании.

«Мы планируем начать производство через несколько месяцев, в ноябре или декабре, и, надеюсь, поставим первые автомобили в декабре. Но запуск производства — довольно простая часть. Сложнее всего добиться массового производства», — приводит слова Маска TechCrunch.

Новый завод создаст в регионе 12 тысяч рабочих мест. Ожидается, что еженедельно на заводе будут производить 5-10 тысяч моделей Tesla Y, а также отдельные комплектующие к электромобилям.

У LP и Иманбека неожиданно вышел общий трек Fighter, на который к тому же снят крутой анимационный 3D-клип в стиле космического гейм-вестерна. Сегодня слушаем LP & Imanbek — Fighter.

Мужчина рассказал, что «устал от жалоб жены и бесконечного ремонта». «Я сказал: «Построю тебе вращающийся дом, крути его как хочешь», — добавил он. Об этом пишет Reuters.

На реализацию проекта ушло шесть лет. Во время постройки мужчина попал в больницу с сердечным приступом. «Я попросил врачей попытаться продлить мою жизнь минимум на год, потому что весь проект в моей голове, и никто не узнает, как его завершить», — рассказал он.

Мужчина добавил, что проект — не инновация. Для его реализации нужно только время и желание. Дом находится на равнине недалеко от города Србац, с одной стороны окна выходят на кукурузные поля, с другой — на речку и лес. Дом крутится вокруг семиметровой оси. Полный оборот на самой низкой скорости он совершает за сутки.

Любоваться на домашних питомцев — это особое удовольствие, ведь они всегда такие ловкие, изящные и грациозные… Но это не точно. Как и люди, животные порой оказываются довольно неуклюжими, невнимательными и не слишком осторожными, а потому частенько попадают в разнообразные неловкие ситуации. И нет, котикам и собакам совсем не стыдно — подумаешь, со всеми бывает...

Хорошего дня и удобного настроения!