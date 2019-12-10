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Утро в Туле
10 декабря: кока-кола и меч джедая, воздушные башни и чемпионат по пощечинам

10 декабря: кока-кола и меч джедая, воздушные башни и чемпионат по пощечинам

Доброе утро! В этом видео многие узнают свои утренние сборы на работу.

Без паники! Для начала сделайте легкую разминку, приготовьте вкусный завтрак и почитайте утренние новости для хорошего настроения.

 

За окном сегодня дождливо. Захватите с собой зонтик по дороге на работу.

 

Начнем день с красоты. Такой кадр удалось сделать астронавтам на МКС. На нем запечатлены башенкообразные облака в районе Багамских островов. Такие облака возникают из-за мощного вертикального движения воздушных масс.

 

К премьере девятого эпизода «Звёздных воин» в Сингапуре вышла ограниченная партия кока-колы.  В продажу поступили два вида бутылок – на одной из них изображен герой с синим световым мячом, на второй – с красным. Прикасаясь к этикетке, покупатель активирует светящийся меч.

 

В Красноярске прошел чемпионат по пощечинам. Соперник сибирского богатыря по прозвищу Пельмень одержал победу нокаутом.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип «Касты».

 

В галерее сегодня необычное растение. На самом деле самое обычное – это кунжут.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +2
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9 декабря: самая большая елка в мире и банан за 120 тысяч долларов
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