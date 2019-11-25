25 ноября: Тилль и Лобода в одном клипе, бабушка-бодибилдер и машина будущего

Доброе утро! Подумать только, до Нового года осталось всего пять недель. Утренний город постепенно «обрастает» новогодними украшениями, а это значит что просыпаться под сияние утренних огней станет значительно приятнее. Эх, не хватает только снега.

В ближайшие пять дней природа порадует нас снегом, правда надолго ли, неизвестно. Всю неделю ожидается «потепление» до -1.

Начнем утро с милоты. Челябинский зоопарк снял трогательный ролик про звериных мам в честь Дня матери.

На выходных американский инженер Илон Маск представил автомобиль будущего Cybertruckс бронированным корпусом и футуристическим дизайном.

По словам инженера, на создание такого кузова его вдохновила франшиза «Бегущий по лезвию», но вот многие пользователи считают, что такие автомобили были в старых фантастических фильмах, а кое-кто нашел сходство с машиной из игр Playstation 1.

Еще одно доказательно, что спорт продлевает жизнь. Американская пенсионерка-бодибилдер смогла защититься от грабителя, забравшегося к ней в дом.

Пожилая бодибилдерша с легкостью схватила стол и огрела им грабителя, а потом еще гонялась за преступником со шваброй по всему дому вплоть до приезда полицейских. А секрет весь в том, что 82-летняя пожилая женщина регулярно занимается в спортзале и поднимает 102 кг в становой тяге.

В качестве музыкальной паузы посмотрит новый клип группы Rammstein. В одной из ролей там снялась Светлана Лобода.

В галерее сегодня фотографии-иллюзии, в которые нужно внимательно вглядеться. Это не то, что вы подумали.