17 августа: волшебная анимация со спичками и самые странные названия российских населенных пунктов

Доброе утро! Начинаем новый бодрый рабочий день с порции хороших новостей. Поехали!

Такая жара. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух прогреется до +32 градусов.

Дизайнер Томохиро Окадзаки из Токио создал работу под названием «Спички» и выложил ролик на YouTube.

Видео длится несколько минут, но в него вложено очень много труда. С января по август дизайнер делился в инстаграме короткими сюрреалистичными видео со спичками, и в итоге собрал их в один ролик длительностью около восьми минут.

В своей работе дизайнер задействовал технику стоп-моушен. На видео спички подвергаются разнообразным деформациям, становятся жидкими, плоскими, множатся, проходят сквозь предметы.

Помимо спичек, Окадзаки использовал самые простые материалы — бумагу, нитки, карандаши и другие подручные предметы. В соцсетях с восторгом приняли видео японца. В комментариях к основному ролику Окадзаки назвали «волшебником», а его работу «феноменальной».

Желание Доджи Кэт создавать для своих поклонников богатую музыкальную и визуальную среду дает невероятные результаты. Певица стала частью лайв-перформанса VEVO с треком Need To Know, который снимался не в павильоне со спецэффектами, а в самом настоящем каньоне в Калифорнии. Такие природные ландшафты обычно используют для съемки клипов, чего не скажешь про живое выступление. Масштаб съемки нас, мягко говоря, удивил. Сегодня слушаем Doja Cat — Need To Know (Official Live Performance).

Сервис «Яндекс.Карты» выпустил большое исследование о населенных пунктах в России. Аналитики сервиса и лингвисты изучили названия 160 тысяч городов, деревень, хуторов, аулов и определили самые распространенные, длинные и короткие названия населенных пунктов.

Самые распространенные названия населенных пунктов — Александровка (в России 333 таких названия), Ивановка (280), Михайловка (272), Каменка (252) и Никольское (241). 65 тысяч населенных пунктов имеют названия только в единственном экземпляре в России. Например, Большая Ржакса, Накипелово, Чики, Совьи Лапки, Пучиглазово, Приятное Свидание, Добрые Пчелы, Чай, Выстрел, Полноват, Африканда, Опухлики, Пролей-Каша или Мутный Материк.

Самое длинное название без пробелов — у села Кременчуг-Константиновское (25 букв). Без пробелов и дефисов — у села Верхненовокутлумбетьево (23 буквы), рядом с которым находится Нижненовокутлумбетьево (22 буквы). Аналитики «Яндекса» насчитали в России 27 самых коротких названий, состоящих из двух букв. Самые распространенные среди них — Ям и Яр, которые встречаются в России по 11 раз.

Авторы работы, изучив множество карт, в какой-то момент заметили, что некоторые населенные пункты с необычными названиями находятся недалеко друг от друга и между ними можно проложить маршруты. Так, из Обыденки можно добраться в Веселую Жизнь, из Тайны — в Вечность, из Веселухи — в Игрищи, из Мыслятино — в Философов Завод, из Большого Горева — в Утешение, из Ойкино — в Караул, из Угрюмово — в Улыбышево, из Глубоких Луж — в Победим и даже с Луны — на Марс.

Нас постоянно окружает такое невероятное количество информации, что просто не успеваешь внимательно приглядываться ко всему. Поэтому так часто с нами приключаются обманы зрения — и всё из-за коварного ракурса или перспективы. Мы мельком бросаем взгляд на фото и вдруг видим, что предметы левитируют, у кого-то появилась лишняя голова или пропало туловище, а коты вообще становятся длиннее или сидят в микроволновке. Что здесь происходит и почему всё такое странное? Давайте разбираться!

Хорошего дня и перспективного настроения!