26 апреля: Из зоопарка сбежал тигр!

Доброе утро! Кто это у нас тут?

Утренняя милота с пылу-с жару.

С 2015 года в калининградском зоопарке проводят учения, кадры с которых моментально разлетаются по всему рунету. Это учения по ловле тигра, который сбежал из своего вольера. Самый прикол в том, что тигра изображает один из сотрудников зоопарка, переодетый в костюм. И выглядит это ну очень мило:

"Обезврежен и водворён! 30 минут понадобилось сотрудникам зоопарка, охранным службам и полиции, чтобы обнаружить, "обездвижить" и вернуть в вольер разгулявшегося "амурского тигра". Так, слегка потревожив сегодня утром местные СМИ, мы провели очередные учения на случай выхода опасного животного из вольера. Подробности читайте на нашем сайте, но сообщаем загодя: все тигры, плюшевые и настоящие, а также люди в целости и сохранности!" - пишет пресс-служба зоопарка.

О нашей погоде мы ничего говорить не будем, ибо и так видно (и слышно), что погано. Поговорим лучше о погоде на комете Чурюмова-Герасименко!

Из нового архива фотографий станции «Розетты» сделали красивую гифку со "снегопадом" на поверхности кометы:

«Осадки» на переднем фоне могут быть как настоящей пылью от кометы, так и помехами от космических частиц. Вот так пыль может быть красивой!..

Новости!

Скитлзтрянкааа! Компания Wrigley выпустила лимитированную серию конфеток Skittles в цветах российского флага. Называется «Рашн микс». Конфетки были разработаны специально для российского рынка в предверии Чемпионата мира по футболу. В «Рашн микс» вошло 5 цветов (два оттенка красного, два оттенка синего и белый). Вкусов тоже пять: яблоко, вишня, малина, клубника и черная смородина.

В Нидерландах выпустили кроссовки с подошвой... из переработанной жвачки! Жвачку для создания обуви собрали с амстердамских улиц. В компании Gumdrop, которая отвечала за переработку жевательной резинки, уверяют, что материал ничем не уступает по прочности обычному каучуку. Верхняя часть кроссовок сделана из кожи. По словам представителей Gumdrop, ежегодно на улицах Амстердама оказывается почти 1,5 миллиона килограммов жвачки, и городская администрация тратит миллионы долларов, чтобы убрать ее. Как отмечают создатели кроссовок, на производство четырех пар у них ушло около килограмма жевательной резинки. Первые пары поступят в продажу в июне 2018 года; они будут стоить 190 евро (14 тысяч рублей). Кроссовки будут доступны в двух цветах: розовом и черно-красном.

Британский блогер Том Скотт устроил эксперимент: он запустил чесночный багет в космос, а затем съел его. Весь процесс, естественно, был заснят на видео - иначе зачем это все вообще?! Скотт рассказал, что эта идея в качестве шутки обсуждалась на одной из посиделок с друзьями, а в итоге превратилась в «одно из самых смешных видео, которое он когда-либо записывал». Вместе с приятелем Стивом из компании Random Aerospace он закрепил чесночный багет на коробке. Ее, в свою очередь, привязали к специальному воздушному шару, который используют метеорологи. На коробке были закреплены камеры, а шар автоматически замерял температуру воздуха. Посылка с багетом поднялась на высоту 35 километров, где температура упала с земных 11 градусов выше нуля до 25 градусов ниже нулевой отметки. После этого коробка благополучно вернулась на Землю, а Скотт вместе с приятелем попробовал космический багет. «На вкус он… холодный!», — отметил блогер.

Музыкальная пауза! Добавим красоты этому дню.

Несколько дней назад Жанель Моне выпустила новый клип. Девушка, фламинго, павлины... Красиво:

Новиночка для киноманов.

Вышел трейлер нового полнометражного мультфильма «Смолфут» студии Warner Bros. Сюжет мультфильма рассказывает о деревне йети, в которой главный герой (ясное дело, тоже йети) пытается убедить сородичей, что смолфуты (так по сюжету йети называют людей — по аналогии с бигфутом) существуют, но ему никто не верит.

Героев мультфильма озвучили Ченнинг Татум, Зендея, Джеймс Корден и Денни ДеВито. Поэтому вот вам сначала оригинальный трейлер, чтобы вы могли услышать их голоса:

А вот и дублированный вариант:

Мировая премьера «Смолфута» запланирована на 13 сентября. В России мультфильм начнут показывать с 25 октября.

Томная галерея напоследок. Эти красотки полежат за вас, пока вы работаете!)

(Если вдруг кому интересно, то это художник Джон Уильям Годвард)