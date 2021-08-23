23 августа: 101-летняя старушка превратилась в мем и первый робот-гуманоид от Илона Маска

Доброе утро! Осталась последняя неделя лета, а это значит, что надо успеть хорошо повеселиться до наступления холодов. Расскажите в комментариях, что вы хотите успеть сделать за последнюю летнюю неделю? А еще не забудьте прочитать хорошие новости. Поехали!

По-осеннему прохладно. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется лишь до + 21 градуса.

Вирджинии Оливер из США уже 101 год, но она продолжает заниматься любимым делом — ловлей омаров. Благодаря этой деятельности старушка стала героиней мемов. В сеть попало фото, где Вирджиния эффектно швыряет лобстера за борт судна, и оно мгновенно стало популярным в соцсетях. Фото выложил в твиттер журналист и блогер BudrykZack. Он увидел кадр в материале Boston Globe и пришел в восторг.

Интернет-пользователи тут же обнаружили сходство старушки с супергероями Marvel Тором и Докторо Стрэнжем, и другими персонажами с исключительными способностями.

Некоторые вспомнили шедевр Микеланджело «Сотворение Адама».

Фотография Вирджинии также стала отличны шаблоном для мемов о жизненных ситуациях и коронавирусе.

Глупости / Обязательства

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Адепты качественного диско-фанка Jungle наконец-то выпустили свой третий альбом Loving in Stereo. В пластинке собраны все символы 70-х: синты струнных, фальцетный вокал и мощнейший грув. Сегодня слушаем Jungle — Loving in Stereo.

О том, что компания Tesla планирует к 2022 году представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot, Илон Маск сообщил в ходе выступления на Дне искусственного интеллекта Tesla, пишет CNBC. По словам миллиардера, Tesla Bot будет выполнять работу, связанную с нейронными сетями и новым суперкомпьютером Dojo.



«Если посмотреть на наши автомобили, можно понять, что Tesla, возможно, крупнейшая в мире компания в сфере робототехники. Ведь наши машины напоминают разумных роботов на колесах», — сказал Маск.



Бизнесмен отметил, что есть смысл воплотить технологические мощности компании — процессор, называемый в Tesla «полностью автономным компьютером», или FSDC (Full Self-Driving Computer), Dojo и нейронные сети, которые «распознают мир и понимают, как ориентироваться в нем», — в роботе-гуманоиде.



Андроид под кодовым названием «Оптимус» будет функционировать на тех же чипах и датчиках, которые электромобили Tesla используют для беспилотного вождения. Высота робота составит около 173 см, вес — 57 кг. Голову его оснастят экраном для отображения полезной информации. Робот сможет бегать со скоростью 8 км/ч, за зрение будут отвечать камеры для самоуправляющихся автомобилей Tesla. Маск подчеркнул, что андроида спроектируют таким образом, чтобы люди могли убежать от него или дать отпор в случае физического контакта.



Бизнесмен сообщил, что «дружелюбный» робот призван «устранить опасные, однообразные и скучные задачи» и выполнять работу, которую меньше всего любят делать люди. «Он должен быть в состоянии сходить в магазин и купить мне еды», — объяснил Маск.

Те, кто хоть раз заходил в соцсети за последний месяц, наверняка где-то да видели мем про котов и рыбов, которых не продают, а только показывают. Для тех, кто уже видел ту самую картинку, мы предлагаем взглянуть на другие снимки котиков и их любимых водоплавающих вкусняшек, за которые питомцы готовы отдать все свои девять жизней.

Хорошего дня и красивого настроения!