22 января: дом из грибов, роботы-официанты и американская история по мотивам «12 стульев»

Доброе утро! Как вы там? Не потеряли силы и мотивацию к среде? Начните утро с зарядки, ученые считают, что она и уверенность в себе повышает. А вечер проведите за просмотром интересного фильма с попкорном. Сегодня кстати его день.

За окном сегодня снег и ветер, из-за которого холодновато.

В Китае открылось первый в мире ресторан, в котором работают роботы. Это они вместо хостес встречают гостей, готовят и подают еду тоже роботы. Система работает благодаря искусственному интеллекту.

NASA придумал технологию, по которой планирует строить дома и мебель из грибов. Подобные постройки будут сделаны для жителей Луны и Марса. Ученые считают, что это самый экономичный путь для создания жилой среды на этих планетах.

Первый эксперимент прошел еще в 2018 году - за две недели ученые «вырастили» из грибов стул. А сейчас это серьезные исследования, которые финансируются в рамках программы инноваций.

Американец купил поддержанный диван, в котором были спрятаны $43000. Но мужчина оказался порядочным и вернул деньги владельцу. После того как мужчина привез диван из комиссионного магазина и установил дома он заметил, что на диване как-то совсем неудобно сидеть.

Спустя некоторое время мужчина решил снять чехлы, чтобы найти причину дискомфорта. Это оказалась солидная пачка купюр. Хотя по закону мужчина был не обязан возвращать деньги, он все-таки разыскал предыдущего владельца и вернул ему находку.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Александра Гудкова и Alyona, снятый в стиле 90-х.

В галерее сегодня потрясающие изделия японского блогера @Mr_riu. Это не компьютерная графика – все изделия выполнены из бумаги.