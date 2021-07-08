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Утро в Туле
8 июля: кот разъезжает на роботе-пылесосе, и вундеркинд, который получил диплом по физике в 11 лет

8 июля: кот разъезжает на роботе-пылесосе, и вундеркинд, который получил диплом по физике в 11 лет

Доброе утро! Начинаем новый рабочий день и читаем только хорошие новости.

 

Самая настоящая жара. Сегодня в Туле солнечно, а температура воздуха поднимется до +30 градусов.

 

Кот-шотландец по имени Скай прокатился на крутой тачке под трек «Get Low», который исполняют Lil Jon и The East Side Boyz. В России, впрочем, композиция более известна под названием «Эрон-дон-дон». Да еще и развалился так вальяжно, только посмотрите!

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Другие причины позавидовать коту Скаю: модные очки, олимпийка Adidas, «блатные» номера, 750 тысяч подписчиков в тиктоке.

 

На шестом альбоме секстет из Брайтона продолжает раздавать смесь инди-рока с хип-хопом. Сегодня слушаем The Go! Team - «Pow».

 

11-летний вундеркинд бельгийско-нидерландского происхождения Лоран Симонс получил степень бакалавра физики, окончив всего за один года трехлетний курс в Антверпенском университете. Об этом сообщает Brussels Times.

Классической механикой и квантовой физикой он увлекся в апреле прошлого года. «Мне сразу захотелось узнать об этом все. Я отложил всю остальную работу, чтобы разобраться в этом», — сказал Симонс. Он окончил университетский курс с отличием, средний балл его диплома — 9. «Мне все равно, самый ли я молодой (бакалавр). Я занимаюсь этим для получения знаний», — рассказал мальчик.

Цель Симонса — в будущем заменить человеческие органы механическими и достичь бессмертия. Сейчас он планирует продолжить обучение в Антверпене и получить степень магистра физики. Одновременно с этим он будет работать над докторской диссертацией.

В 6 лет Лоран начал учебу в старших классах и закончил ее за полтора года. В 8 лет он поступил в Технический университет Эйндховена и планировал уже в декабре 2019 года получить степень в области электротехники. Тогда бы он стал самым юным выпускником вуза в мире. Однако Симонс покинул университет из-за конфликта с руководством вуза, которое обвиняло его родителей в чрезмерном давлении на ребенка.

В 1994 году 10-летний Майкл Кирни получил степень бакалавра в области антропологии в Университете Южной Алабамы. Он стал самым молодым человеком, окончившим университет. Степень магистра он получил в 14 лет.

 

Говорят, у каждого человека существует свой близнец и есть даже некоторая вероятность его встретить. Думаете, это правило работает только для людей? Вовсе нет! В животном мире тоже случаются невероятные совпадения, и домашние питомцы встречаются со своими копиями. Вот только часто получается так, что принадлежат зверята к разным видам: кошка удивительно похожа на кролика, котёнок оказывается копией сурового пса, и даже между маленьким чихуахуа и лошадью находится невероятное сходство! Не верите? Тогда посмотрите на этих явных близнецов!

Хорошего дня и приятного настроения!

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