13 июня: ай да, Спилберг, подводный автомобиль и старение в нейросети

Доброе утро! Всех с началом двухдневной рабочей недели!

За окном сегодня «прохлада» — +20.

И новость по следам вчерашней «Автострады». Американский инженер Илон Маск собирается создать автомобиль-субмарину, точно как в легендарном фильме про агента 007.

В отличие от реквизита из фильма автомобиль Илона Маска будет превращаться в подводную лодку. Для начала Илон Маск создаст выставочный образец.

В сети появилось интересное видео, в котором описано, как нейросеть «забывает» лицо человека. Сначала лицо стареет, а волосы покрываются сединой — под конец оно превращается в нечто ужасающее.

Новость из мира кино. Стивен Спилберг пообещал создать «ночной» сериал для смартфонов. В ужастик войдут 10−12 серий. Важная особенность сериала заключается в том, что его можно будет смотреть только на экране мобильного устройства и только ночью.

Увидеть сериал в любое другое время не получится — стрим-сервис Quibi, на базе которого выйдет сериал, будет учитывать часовой пояс и местоположение пользователя. Хоррор выйдет в апреле 2020 года.

Сегодня выходит в прокат фильм «Люди в черном. Интернешнл». В этой части не будет знаменитых напарников Уилла Смита и Томми ли Джонса, их место займут новые герои — агент М и агент Эйч. А вот увлекательная погоня за инопланетными пришельцами на Земле продолжится.

В качестве музыкальной паузы сегодня — новый клип Мадонны. По мнению некоторых поклонников, видеоролик напоминает недавно вышедший клип Светланы Лободы на песню «Пуля-Дура».

В галерее сегодня фотографии из инстаграм аккаунта @adamsenatori, принадлежащего пилоту, который любит фотографировать.