20 мая: пищевые рекорды, "жареные" факты о звездах и Монеточка в стиле аниме

Доброе утро! Насыщенные выходные завершились, пора бы поработать. Надеемся, вы хорошо отдохнули и полны сил.

За окном тепло и солнечно, но, начиная со среды, синоптики обещают переменную облачность, а в пятницу и вовсе дождик. Весна она такая переменчивая.

Сегодня отмечается Всемирный день метрологии. Поэтому поговорим немного о рекордах.

В минувшее воскресенье под Смоленском приготовили рекордную яичницу весом 400 кг. На ее приготовление ушло 7000 яиц. Блюдо диаметром 2,5 метра признано самым большим в стране и войдет в Книгу рекордов России.

И еще один рекорд принадлежит чемпионке по поеданию огромного количества пищи 34-летней американке Молли Шуйлер. Хрупкая девушка смогла съесть 642 креветки за час!

А теперь к новостям.

Скоро появится первый в мире виски, созданный с помощью искусственного интеллекта. Проект принадлежит компании Microsoft и швейцарской маркой Mackmyra.

В отличие от традиционного способа приготовления напитка, искусственный интеллект способен создать идеальный спиртной напиток всего за несколько месяцев. Инновационный напиток появится на прилавках в сентябре.

Теперь находить "жареные" факты о звездах будет проще. В США образовалась сеть так называемых "чайных аккаунтов", где собрана самая провокационная информация о влиятельных личностях, которую не публикуют СМИ. Сеть состоит из Youtube-каналов, твиттер и инстаграм -аккаунтов, где собраны самые "сочные" сплетни и скандалы, связанные с представителями шоу-бизнеса.

Музыкальная пауза. Посмотрим новый клип певицы Монеточки в стиле аниме.

В галерее сегодня красивые весенние тюльпаны.