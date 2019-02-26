26 февраля: Кот-гаишник и собака-спринтер

Доброе утро! Надо подсобраться…

О погоде: тепло и снежно. Или уместнее сказать «дождливо»?.. Короче, что-то с неба будет сыпаться целый день:

О спорт, ты — мир!

В перерыве матча по американскому футболу между «Орландо Аполлос» и «Мемфис Экспресс» собравшихся зрителей развлекали шоу с участием собак — животные ловили фрисби, которые работники арены кидали вдоль футбольного поля. Одна из собак смогла поймать пас почти через все поле — 76 метров! О_о Вот это мощь:

Someone sign this dog NOW pic.twitter.com/WkKVW8uLbE — SI Extra Mustard (@SI_ExtraMustard) 25 февраля 2019 г.

И милота дня.

Появился новый тизер киноверсии «Короля Льва», которая выйдет в середине июля:

Вместе с тизером выпустили мимимишный постер:

Ой, очень ждем. Очень!

Новости.

Прорыв в индустрии маникюра! Появился принтер для ногтей. Он позволяет печатать любые рисунки прямо на ногти, нужно лишь пройти небольшую процедуру подготовки. Перед использованием нужно наносить специальный лак, а после — убирать лишние куски печати. Правда, удовольствие не из дешёвых — устройство обойдётся в России примерно в 50 тысяч рублей, и, как любому принтеру, периодически ему нужны новые картриджи.

Этой осенью появятся новые куклы Барби от компании Mattel! Новинки призваны помочь людям с самого детства воспринимать инвалидность как нормальное явление, что, как считают в компании, соответствует пожеланиям покупателей. Так, в линейке будут куклы с протезом ноги или в кресле-коляске. «Мы как бренд можем поднять тему инвалидности, включив кукол с физическими особенностями в нашу модную линейку. Это поможет еще лучше продемонстрировать многогранное представление о красоте и моде», — считает компания Mattel.

Одна из крупнейших японских компаний по производству запчастей Yellow Hat обратилась к команде зоопсихологов из Университета Киото с просьбой разработать видеоролик о безопасности кошек на дорогах. Для удержания кошачьего внимания психологи добавили в ролик мяуканье, чириканье птиц, писк грызунов и множество движущихся объектов. Не обошлось и без классического японского безумия: о правильном поведении на дороге кошкам сперва рассказывают мягкие игрушки, а потом и люди в кошачьих костюмах. Главный голос ролика выбрали в ходе тестирования, выяснив, на чье мяуканье кошки реагировали лучше всего. Обязательно покажите видео своей кошечке:

Сегодня «оскаровская» музыкальная пауза!

Статуэтку за лучшую песню на Оскаре-2019 получила Shallow из фильма «Звезда родилась»:

Выступление Адама Ламберта и группы Queen на Оскаре-2019. Кстати, «Богемская рапсодия» взяла статуэтки за лучший звук (монтаж и сведение) в этом году!

А теперь, в нашем «киноманском» разделе, подведем все итоги «Оскара-2019».

Лучший фильм — «Зелёная книга»

Лучший актер — Рами Малек (за роль Фредди Меркьюри — «Богемская рапсодия»)

Лучшая актриса — Оливия Колман (за роль королевы Анны — «Фаворитка»)

Лучший актер второго плана — Махершала Али («Зелёная книга»)

Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)

Лучший режиссёр — Альфонсо Куарон («Рома»)

Лучшая песня — «Shallow» («Звезда родилась»)

Лучший саундтрек — «Чёрная пантера»

Лучший оригинальный сценарий — «Зелёная книга»

Лучший адаптированный сценарий — «Чёрный клановец»

Лучший документальный фильм — «Свободный подъём в одиночку»

Лучший фильм на иностранном языке — «Рома»

Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»

Лучший грим и причёски — «Власть»

Лучший дизайн костюмов — «Чёрная Пантера»

Лучший художник-постановщик — «Чёрная Пантера»

Лучшая операторская работа — Альфонсо Куарон («Рома»)

Лучший монтаж звука — «Богемская рапсодия»

Лучшее сведение звука — «Богемская рапсодия»

Лучший монтаж — «Богемская рапсодия»

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Бао»

Лучший документальный короткометражный фильм — «Точка. Конец предложения»

Лучшие визуальные эффекты — «Человек на Луне»

Лучший игровой короткометражный фильм — «Кожа»

Итого больше всех статуэток у «Богемской рапсодии» — четыре. По три статуэтки у «Ромы», «Зелёной Книги» и «Чёрной Пантеры».

В галерее — утепленные зверюшки от Cornflakes. Пусть вам будет всегда тепло и уютно!