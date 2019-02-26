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Утро в Туле
26 февраля: Кот-гаишник и собака-спринтер

26 февраля: Кот-гаишник и собака-спринтер

Доброе утро! Надо подсобраться…

 

О погоде: тепло и снежно. Или уместнее сказать «дождливо»?.. Короче, что-то с неба будет сыпаться целый день:

 

О спорт, ты — мир!

В перерыве матча по американскому футболу между «Орландо Аполлос» и «Мемфис Экспресс» собравшихся зрителей развлекали шоу с участием собак — животные ловили фрисби, которые работники арены кидали вдоль футбольного поля. Одна из собак смогла поймать пас почти через все поле — 76 метров! О_о Вот это мощь:

 

 

 

И милота дня.

Появился новый тизер киноверсии «Короля Льва», которая выйдет в середине июля:

Вместе с тизером выпустили мимимишный постер:

Ой, очень ждем. Очень!

 

Новости.

Прорыв в индустрии маникюра! Появился принтер для ногтей. Он позволяет печатать любые рисунки прямо на ногти, нужно лишь пройти небольшую процедуру подготовки. Перед использованием нужно наносить специальный лак, а после — убирать лишние куски печати. Правда, удовольствие не из дешёвых — устройство обойдётся в России примерно в 50 тысяч рублей, и, как любому принтеру, периодически ему нужны новые картриджи.

 

Этой осенью появятся новые куклы Барби от компании Mattel! Новинки призваны помочь людям с самого детства воспринимать инвалидность как нормальное явление, что, как считают в компании, соответствует пожеланиям покупателей. Так, в линейке будут куклы с протезом ноги или в кресле-коляске. «Мы как бренд можем поднять тему инвалидности, включив кукол с физическими особенностями в нашу модную линейку. Это поможет еще лучше продемонстрировать многогранное представление о красоте и моде», — считает компания Mattel.

 

Одна из крупнейших японских компаний по производству запчастей Yellow Hat обратилась к команде зоопсихологов из Университета Киото с просьбой разработать видеоролик о безопасности кошек на дорогах. Для удержания кошачьего внимания психологи добавили в ролик мяуканье, чириканье птиц, писк грызунов и множество движущихся объектов. Не обошлось и без классического японского безумия: о правильном поведении на дороге кошкам сперва рассказывают мягкие игрушки, а потом и люди в кошачьих костюмах. Главный голос ролика выбрали в ходе тестирования, выяснив, на чье мяуканье кошки реагировали лучше всего. Обязательно покажите видео своей кошечке:

 

Сегодня «оскаровская» музыкальная пауза!

Статуэтку за лучшую песню на Оскаре-2019 получила Shallow из фильма «Звезда родилась»:

Выступление Адама Ламберта и группы Queen на Оскаре-2019. Кстати, «Богемская рапсодия» взяла статуэтки за лучший звук (монтаж и сведение) в этом году!

 

А теперь, в нашем «киноманском» разделе, подведем все итоги «Оскара-2019».

  • Лучший фильм — «Зелёная книга»

  • Лучший актер — Рами Малек (за роль Фредди Меркьюри — «Богемская рапсодия»)

  • Лучшая актриса — Оливия Колман (за роль королевы Анны — «Фаворитка»)

  • Лучший актер второго плана — Махершала Али («Зелёная книга»)
  • Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)

  • Лучший режиссёр — Альфонсо Куарон («Рома»)
  • Лучшая песня — «Shallow» («Звезда родилась»)

  • Лучший саундтрек — «Чёрная пантера»
  • Лучший оригинальный сценарий — «Зелёная книга»
  • Лучший адаптированный сценарий — «Чёрный клановец»
  • Лучший документальный фильм — «Свободный подъём в одиночку»
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Рома»

  • Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»

  • Лучший грим и причёски — «Власть»
  • Лучший дизайн костюмов — «Чёрная Пантера»
  • Лучший художник-постановщик — «Чёрная Пантера»
  • Лучшая операторская работа — Альфонсо Куарон («Рома»)
  • Лучший монтаж звука — «Богемская рапсодия»
  • Лучшее сведение звука — «Богемская рапсодия»
  • Лучший монтаж — «Богемская рапсодия»
  • Лучший анимационный короткометражный фильм — «Бао»

  • Лучший документальный короткометражный фильм — «Точка. Конец предложения»
  • Лучшие визуальные эффекты — «Человек на Луне»
  • Лучший игровой короткометражный фильм — «Кожа»

Итого больше всех статуэток у «Богемской рапсодии» — четыре. По три статуэтки у «Ромы», «Зелёной Книги» и «Чёрной Пантеры».

 

В галерее — утепленные зверюшки от Cornflakes. Пусть вам будет всегда тепло и уютно!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 05:41 +2
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