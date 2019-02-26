26 февраля: Кот-гаишник и собака-спринтер
Доброе утро! Надо подсобраться…
О погоде: тепло и снежно. Или уместнее сказать «дождливо»?.. Короче, что-то с неба будет сыпаться целый день:
О спорт, ты — мир!
В перерыве матча по американскому футболу между «Орландо Аполлос» и «Мемфис Экспресс» собравшихся зрителей развлекали шоу с участием собак — животные ловили фрисби, которые работники арены кидали вдоль футбольного поля. Одна из собак смогла поймать пас почти через все поле — 76 метров! О_о Вот это мощь:
Someone sign this dog NOW pic.twitter.com/WkKVW8uLbE— SI Extra Mustard (@SI_ExtraMustard) 25 февраля 2019 г.
И милота дня.
Появился новый тизер киноверсии «Короля Льва», которая выйдет в середине июля:
Вместе с тизером выпустили мимимишный постер:
Ой, очень ждем. Очень!
Новости.
Прорыв в индустрии маникюра! Появился принтер для ногтей. Он позволяет печатать любые рисунки прямо на ногти, нужно лишь пройти небольшую процедуру подготовки. Перед использованием нужно наносить специальный лак, а после — убирать лишние куски печати. Правда, удовольствие не из дешёвых — устройство обойдётся в России примерно в 50 тысяч рублей, и, как любому принтеру, периодически ему нужны новые картриджи.
Этой осенью появятся новые куклы Барби от компании Mattel! Новинки призваны помочь людям с самого детства воспринимать инвалидность как нормальное явление, что, как считают в компании, соответствует пожеланиям покупателей. Так, в линейке будут куклы с протезом ноги или в кресле-коляске. «Мы как бренд можем поднять тему инвалидности, включив кукол с физическими особенностями в нашу модную линейку. Это поможет еще лучше продемонстрировать многогранное представление о красоте и моде», — считает компания Mattel.
Одна из крупнейших японских компаний по производству запчастей Yellow Hat обратилась к команде зоопсихологов из Университета Киото с просьбой разработать видеоролик о безопасности кошек на дорогах. Для удержания кошачьего внимания психологи добавили в ролик мяуканье, чириканье птиц, писк грызунов и множество движущихся объектов. Не обошлось и без классического японского безумия: о правильном поведении на дороге кошкам сперва рассказывают мягкие игрушки, а потом и люди в кошачьих костюмах. Главный голос ролика выбрали в ходе тестирования, выяснив, на чье мяуканье кошки реагировали лучше всего. Обязательно покажите видео своей кошечке:
Сегодня «оскаровская» музыкальная пауза!
Статуэтку за лучшую песню на Оскаре-2019 получила Shallow из фильма «Звезда родилась»:
Выступление Адама Ламберта и группы Queen на Оскаре-2019. Кстати, «Богемская рапсодия» взяла статуэтки за лучший звук (монтаж и сведение) в этом году!
А теперь, в нашем «киноманском» разделе, подведем все итоги «Оскара-2019».
- Лучший фильм — «Зелёная книга»
- Лучший актер — Рами Малек (за роль Фредди Меркьюри — «Богемская рапсодия»)
- Лучшая актриса — Оливия Колман (за роль королевы Анны — «Фаворитка»)
- Лучший актер второго плана — Махершала Али («Зелёная книга»)
- Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)
- Лучший режиссёр — Альфонсо Куарон («Рома»)
- Лучшая песня — «Shallow» («Звезда родилась»)
- Лучший саундтрек — «Чёрная пантера»
- Лучший оригинальный сценарий — «Зелёная книга»
- Лучший адаптированный сценарий — «Чёрный клановец»
- Лучший документальный фильм — «Свободный подъём в одиночку»
- Лучший фильм на иностранном языке — «Рома»
- Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»
- Лучший грим и причёски — «Власть»
- Лучший дизайн костюмов — «Чёрная Пантера»
- Лучший художник-постановщик — «Чёрная Пантера»
- Лучшая операторская работа — Альфонсо Куарон («Рома»)
- Лучший монтаж звука — «Богемская рапсодия»
- Лучшее сведение звука — «Богемская рапсодия»
- Лучший монтаж — «Богемская рапсодия»
- Лучший анимационный короткометражный фильм — «Бао»
- Лучший документальный короткометражный фильм — «Точка. Конец предложения»
- Лучшие визуальные эффекты — «Человек на Луне»
- Лучший игровой короткометражный фильм — «Кожа»
Итого больше всех статуэток у «Богемской рапсодии» — четыре. По три статуэтки у «Ромы», «Зелёной Книги» и «Чёрной Пантеры».
В галерее — утепленные зверюшки от Cornflakes. Пусть вам будет всегда тепло и уютно!