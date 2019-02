26 февраля: Кот-гаишник и собака-спринтер

Доброе утро! Надо подсобраться…

О погоде: тепло и снежно. Или уместнее сказать «дождливо»?.. Короче, что-то с неба будет сыпаться целый день:

О спорт, ты — мир!

В перерыве матча по американскому футболу между «Орландо Аполлос» и «Мемфис Экспресс» собравшихся зрителей развлекали шоу с участием собак — животные ловили фрисби, которые работники арены кидали вдоль футбольного поля. Одна из собак смогла поймать пас почти через все поле — 76 метров! О_о Вот это мощь:

Someone sign this dog NOW pic.twitter.com/WkKVW8uLbE