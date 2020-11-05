5 ноября: выпуск для фанатов Поттерианы – памятник Гарри и самое первое издание книги про волшебника

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На площади Лестер-сквер в центре Лондона появился памятник волшебнику Гарри Поттеру из книг британской писательницы Джоан Роулинг. Об этом пишет Time Out.

Автор работы скульптор Анджей Шимчик изобразил Гарри Поттера летящим на «Нимбусе-2000» во время его первого матча по квиддичу.

Кажется, что статуя парит в воздухе, так как ее единственная точка опоры — металлический столб — скрыта зеленым кустом, над которым летит Поттер.

Скульптура стала частью проекта «Сцены на площади» (Scenes in the Square), который запущен, чтобы отметить выдающиеся фильмы последнего столетия. Проект продлится до июля 2023 года, в его рамках на Лестер-сквер уже расположили фигуры Мэри Поппинс, Бэтмена, Багза Банни, мистера Бина, медвежонка Паддингтона и другие.

Семь романов о Гарри Поттере (1997−2007) принесли Джоан Роулинг всемирную славу. Книги были изданы более чем на 80 языках, а их общий тираж превышает 500 миллионов экземпляров. По ним сняли восемь фильмов.

Этот трек совсем не связан с историей про Гарри Поттера, но просто хочется, чтобы каждый ваш день был наполнен хорошей музыкой. Поэтому сегодня мы слушаем и The Hatters «Я делаю шаг». Новый номер с грядущего мини-альбома «Shoot Me» — простецкая добрая песня с претензией на душевность и художественным свистом, который теперь будут разучивать все фанаты.

Британский эмигрант, живущий в Люксембурге, около 21 года назад купил книгу Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» — он читал ее детям перед сном, чтобы им было проще выучить английский язык. Книга оказалась у него примерно спустя 1,5 года после выхода.

Недавно мужчина решил перечитать «Гарри Поттера» после того, как вокруг Джоан Роулинг разгорелся скандал из-за ее высказываний о трансгендерах.

Тогда же он узнал, что один из первых экземпляров книги был продан за несколько тысяч фунтов стерлингов. Мужчина решил проверить и свою книгу, и, оказалось, не зря: она была одним из 500 первых экземпляров «Гарри Поттера». Об этом сообщается на сайте аукционного дома Hansons Auctioneers.

«С тех пор, как я ее купил, она просто стоит на полке вместе с остальными книгами о Гарри Поттере, без особого ухода. На самом деле мы прочитали ее только один раз. Один из детей вклеил в книгу фотографии Гарри Поттера, когда вышел первый фильм», — рассказал обладатель уникальной книги, пожелавший остаться анонимным.

«Я был большим поклонником книг про Поттера, когда впервые их прочитал. В книгах много обсуждается этика и человеческое поведение, и я очень уважал Джоан Роулинг за такую тонкую работу. Это дало мне возможность объяснить своим детям много интересных ситуаций и помогло им всем свободно овладеть английским языком», — добавил мужчина.

Он пояснил, что решил продать книгу сейчас, чтобы вернуть кредит на обучение своей дочери и помочь ей взять ипотеку. Мужчина отправил книгу, завернув ее в чайное полотенце — как те, которые стали униформой хогвартских домовых эльфов.

Заместитель директора аукционного дома Hansons Auctioneers Джим Спенсер рассказал, что книгу выставят на аукцион 13 октября с эстимейтом от £20 тысяч до £30 тысяч. Однако она может принести до £50 тысяч благодаря своему состоянию и тому факту, что это один из 500 экземпляров.

«Настоящие первые выпуски действительно редко встречаются: было напечатано всего 500 экземпляров, из которых 300 были разосланы в школы и библиотеки. Это большая редкость, потому что это один из оставшихся 200. И тем не менее это уже четвертый раз за год! Это избитая фраза, но они действительно являются святым Граалем для коллекционеров», — рассказал Спенсер.

Если вы думаете, что Хэллоуин — это праздник, когда люди наряжаются в костюмы и веселятся, то вы ошибаетесь. Домашние питомцы в этот день тоже могут примерить милый или экстравагантный костюм. Сейчас, в период пандемии, многие остались праздновать дома и делали фото, поэтому в соцсетях можно встретить немало кошек и собак, которые перевоплотились в известных персонажей. Мы собрали для вас в нашей галерее несколько забавных, милых и экстравагантных костюмов.

Хорошего дня и теплого настроения!