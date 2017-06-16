16 июня: Пятничный отрыв и пивной бункер

Доброе утро! Ура, пятница! Осторожно, не вспугните выходные...

Чем заняться на выходных? Myslo подскажет! Скорее в наш обзор интересных событий - обязательно найдется что-то классное:

Если говорить о погоде, то она обещает быть сносной. Не летней, конечно, а именно сносной. Хотя бы без дождя, и на том спасибо:

Так, прекращаем думать о глобальных климатических изменениях и о том, что лета, возможно, и не придет. Настраиваемся на позитив! А поможет нам в этом кот Ахилл.

Именно кот Ахилл станет предсказателем результатов матчей на Кубке конфедераций 2017, который стартует уже на днях. Котик живёт в Эрмитаже и является глухим с рождения. Ахилл продолжит добрую традицию осьминога Пауля, слонихи Нелли, лягушки Фионы и многих других животных, которые угадывали исходы матчей до него.

Смотрите, какой миленький:

Судя по его лицу, Россия не победит.)

Новости!

Продолжая тему футбола. Легендарный спринтер Усэйн Болт станет доступен в качестве одного из игроков в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer (PES) 2018. Знаменитый бегун известен своей любовью к футболу и давно хочет попробовать себя в этом виде спорта:

Renault выпустила лак, которым можно и красить ногти, и замазывать мелкие царапины на автомобиле. Кампания нацелена на продвижение модели Renault Twingo. Лак для ногтей изготовлен парижским косметическим брендом Ink and Out. Он выпущен в четырёх оттенках из палитры цветов Twingo: голубом, красном, чёрном и жёлтом. Новинку можно приобрести в фирменном интернет-магазине Atelier Renault по цене в 8,90 евро за флакон. Лак представлен в продаже ограниченным тиражом.

И очень пятничное изобретение. В немецкой компании Biersafe создали охлаждающий «бункер» для пива. Biersafe представляет собой тубу из толстого пластика, которую нужно хранить под землей (для этого придется выкопать яму глубиной примерно 1,16 м). Устройство вмещает в себя 16 бутылок пива, а в верхнюю часть стойки встроена открывалка. Компания также предлагает купить набор, в который войдет не только сам «бункер», но и все необходимые инструменты для выкапывания ямы и последующего поддержания температуры (летом место, где зарыта туба, предлагается поливать). Короче, тема для фанатов. Заморочиться придется по полной, но выглядит круто:

Музыкальная пауза! Вот так нужно встречать пятницу (не обязательно под Metallica, но посыл верный):

Наша постоянная рубрика - для киноманов. Вышел трейлер фильма «Джунгли» с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. В основу фильма легла история израильского путешественника Йосси Гинсберга, который три недели выживал в амазонских джунглях. В российский прокат фильм выйдет 28 сентября этого года.

И немного экстрима для бодрости духа. Французский пилот Бруно Веццоли пересек Ла-Манш на летающем автомобиле, созданном на основе параплана и багги — лёгкой машины высокой проходимости. Гибрид получил название «Пегас». Его создатель, предприниматель Жером Доффи (Jerome Dauffy) вдохновился работами пионеров авиации — бразильца Альберто Сантоса-Дюмона (Alberto Santos-Dumont) и француза Луи Блерио (Louis Bleriot), который в 1909 году первым перелетел Ла-Манш. "Пегас" оснащён двумя моторами: один предназначен для полётов и приводит в движение винт, а второй необходим для передвижения по земле. Первоначальные амбиции Доффи заключались в создании аппарата, который мог бы облететь мир за 80 дней.

В сегодняшней галерее - работы художника Пола Атчинсона, который специализируется на изображении общественного транспорта и в частности — автобусов. Встречаем подборку его графики с автобусами Лондона: