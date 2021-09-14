14 сентября: японский кот в Книге рекордов Гиннесса и известные обложки из кубиков LEGO

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Всё как-то серенько. Сегодня в Туле пасмурная погода, а воздух прогреется до +15 градусов.

Японский кот по кличке Мотимару, у которого есть канал на ютубе Motimaru's Diary с почти 1,5 млн подписчиков, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он набрал больше всего просмотров в этом сервисе. Видео кота с сертификатом опубликовано на канале животного.

Сертификат кота отправили в Японию 12 августа, говорится на сайте Книги Гиннесса. К этому моменту видео с Мотимару посмотрели 619 586 260 раз.

Канал Motimaru's Diary зарегистрировали 30 ноября 2019 года. Там публикуются видео с повседневной жизнью кота шотландской породы скоттиш-фолд и его хозяина. С этого момента создания канала все видео на нем посмотрели 685 201 400 раз.

Помимо ютуб-канала у Мотимару есть аккаунты в твиттере и инстаграме — на них подписаны более 302 и 80 тысяч человек соответственно.

В отличие от своего давнего соперника Канье, Дрейк дропнул Certified Lover Boy 3 сентября (как и обещал), да и пиара было по минимуму. По звучанию это всё тот же Дрейк, что и 10 лет назад, с качественным спокойным рэпом и мелодичными бриджами. Сегодня слушаем Drake — Certified Lover Boy.

Аднан Лоуша — дизайнер и преподаватель из Бруклина, в свободное время собирающий из LEGO собственные работы. Для мужчины это не просто хобби: согласно профилю на LinkedIn, Лоуша полтора года с помощью конструктора обучал студентов проектированию.

Теперь же дизайнер собирает модели для себя, по собственным уникальным инструкциям, часто вдохновляясь фильмами и сериалами восьмидесятых. В его коллекции есть, например, автомобиль из сериала «Рыцарь дорог», вертолет «Воздушный волк» из одноименного фильма и робот из «Короткого замыкания».

В апреле у Лоуша появилась новая идея: он стал собирать из LEGO обложки музыкальных альбомов. На квадратной основе под цвет фона дизайнер кубиками повторяет рисунок или фотографию с оригинала, а также имитирует шрифт с помощью мелких деталей.

Новые работы появляются в инстаграме почти каждый день — за 4,5 месяца набралось 97 LEGO-«каверов» на популярные пластинки.

В каждом питомце причудливо смешиваются самые разные черты характера. Некоторым достается побольше храбрости, кому-то перепадает двойная доза дурашливости, а другие вообще выбивают бинго по умению вляпываться в неприятности. Есть и такие, кому повезло родиться настоящим олицетворением лени и ничегонеделания. Такие коты, собаки и другие питомцы любят не тратить лишний раз заряд своей внутренней батарейки, а как следует полениться. Что из этого получается — смотрите здесь.

Хорошего дня и ленивого настроения!