3 июля: Автобусная "война бесконечности" и прибор для измерения вони

Доброе утро!

Вчера синоптики нас немного обманули с отсутствием дождя. Сегодня осадки обещают к ночи, но на всякий случай держите зонт под рукой - мало ли что, а вы уже с зонтом. =Р

Летом во всех городах нашей страны: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ.

Говорят, они так и едут до сих пор, дергая окно туда-сюда...

Опрос под блогом: а вы в каком "лагере"? Чур, отвечать честно!

А теперь милота!

Весь мир сейчас в восторге от флешмоба с "таинственным исчезновением". Если вы не в курсе, коротко объясняем: хозяева показывают своим собакам "фокус": прячутся за одеялом в дверном проеме, а потом убегают за стену и отпускают одеяло. Получается, как будто человек "пропадает". Реакция домашних любимцев зачастую бесценна:

Флешмоб подхватили тысячи людей, ролики можно найти по хештегу #WhatTheFluffChallenge.

She was just sitting there and was like “yo what the hell just happened” ???????????????? ran all the way downstairs to try and find me#WhatTheFluffChallenge pic.twitter.com/d9zEkPWOte — c.lo (@yb_clo) 22 июня 2018 г.

Vous me l’avez beaucoup demandé et je trouve ça drôle donc voilà mon #WhatTheFluffChallenge (même s’il est bien foireux) pic.twitter.com/zrVz3UKd4r — Squeezie (@xSqueeZie) 24 июня 2018 г.

you can see me run away but i still got him ???? #WhatTheFluffChallenge pic.twitter.com/krnbf3MDos — bri ?? (@brriiiiii) 24 июня 2018 г.

It’s been a tough week but the #WhatTheFluffChallenge made me laugh & I needed that. Ziggy was confused af. pic.twitter.com/WgULavnA03 — Victoria Alicia (@kikitraveler30) 22 июня 2018 г.

И вот мы подобрались к самому крутому видео этого флешмоба. В нем собака показывает фокус собаке. Все замкнулось:

А вы уже разыграли свою собаку?))

Новости!

Камбоджийцы установили новый мировой рекорд, связав самую длинную в мире краму — традиционный для этой страны цветной шарф. Для того, чтобы совершить невозможное, в шестимесячном ткацком марафоне на территории Королевского дворца в Пномпене приняли участие более 23 000 человек. Когда работа была окончена, тысячи молодых людей вышли на улицу, чтобы развернуть огромный шарф. Его длина составила 1149,8 метра, что, согласно официальному представителю Книги рекордов Гиннесса, стало новым мировым рекордом.

В Японии выпустили устройство, оценивающее неприятный запах от человека. Оно предназначено для жителей страны, которые не хотят причинять неудобств окружающим своим запахом. Прибор называется Tanita ES-100, он оснащён специальным сенсором, с помощью которого можно оценить уровень зловония от человека — достаточно просто приложить устройство к разным частям тела и подержать 10 секунд. Оно измерит пахучесть и сообщит её «уровень» по шкале от 0 до 10, где 0 — отсутствие запаха, а 10 — максимальная вонь. Если устройство показывает пятый уровень запаха и выше, необходимо освежиться, например, приняв душ. Это работает и в обратную сторону: Tanita ES-100 сообщит об избыточном запахе от туалетной воды или духов. Сенсора хватает на 2 тысячи применений или примерно на год использования. В компании Tanita рассчитывают, что наиболее популярным устройство будет среди взрослых мужчин среднего возраста от 40 до 50 лет. ES-100 появилось в продаже по цене в 125 долларов (около 8 тысяч рублей) и доступно только в Японии.

А жаль, в России бы такой пригодился. Могли бы использовать его как "вонь-контроль" при входе в общественный транспорт летом.

Где на Земле холоднее всего? Ученые при помощи спутниковых данных обнаружили в Восточной Антарктиде места, где в зимнее время наблюдаются рекордно низкие температуры. Речь идет о Восточном Антарктическом Плато — огромной пустой территории, начинающейся недалеко от Южного полюса. Данный регион располагается примерно в 3 500 метров над уровнем моря; воздух над Плато крайне разреженный и сухой. И там при специфических условиях температура может опускаться практически до -100 градусов по Цельсию - спутник зафиксировал -98. Важно отметить, что спутниковые данные позволяют оценить температуры снежной поверхности, однако чтобы измерить температуру воздуха, требуется наземная метеорологическая станция. При этом, по расчетам исследователей, температура воздуха — над самыми холодными точками, обнаруженными специалистами, — может быть в районе -94 градусов Цельсия. Чтобы получить более точные данные, ученые планируют посетить регион в ближайшие годы — разумеется, в летнее время — и разместить необходимые инструменты.

Музыкальная пауза!

Spotify назвал имя самого популярного певца в мире на данный момент. Им стал колумбийский музыкант J Balvin. Его главный хит - Mi Gente, записанный c Willy William, который стал одним из танцевальных гимнов прошлого года.

А его последний хит с необычным названием Х прослушали более 327 миллионов раз.

Кроме этого, J Balvin установил рекорд – на Spotify его слушают более 48 миллионов человек в месяц.

А теперь танцы.

Курсанты ярославского училища ПВО из Анголы исполнили африканский танец во время парада. Эффектно, "врага" точно деморализует:

Искусство из стекла Дейла Чихули, американского художника-стекловара. Приятного вам дня!

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