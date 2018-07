3 июля: Автобусная "война бесконечности" и прибор для измерения вони

Доброе утро!

Вчера синоптики нас немного обманули с отсутствием дождя. Сегодня осадки обещают к ночи, но на всякий случай держите зонт под рукой - мало ли что, а вы уже с зонтом. =Р

Летом во всех городах нашей страны: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ.

Говорят, они так и едут до сих пор, дергая окно туда-сюда...

А теперь милота!

Весь мир сейчас в восторге от флешмоба с "таинственным исчезновением". Если вы не в курсе, коротко объясняем: хозяева показывают своим собакам "фокус": прячутся за одеялом в дверном проеме, а потом убегают за стену и отпускают одеяло. Получается, как будто человек "пропадает". Реакция домашних любимцев зачастую бесценна:

Флешмоб подхватили тысячи людей, ролики можно найти по хештегу #WhatTheFluffChallenge.

