10 июля: Про футбол и накладную кожу

Доброе утро!

Какой же прекрасный денек нас сегодня ждет (по заверениям синоптиков):

Эх, везет тем, у кого отпуск!..

Футбольный юмор.

Продолжается хоровод шуток про Неймара, лидера бразильской сборной, который в ходе этого чемпионата демонстрировал весь свой актерский потенциал после совершенно плёвых столкновений на поле.

Бразильца уже затроллили в Швейцарии: местные юные футболисты тренировались «делать Неймара». По команде «Неймар» дети с криками падают на газон и катятся… ХD

А теперь Неймар стал еще и «звездой рекламы».

Подразделение KFC в Южной Африке выпустило ролик, в котором футболист после столкновения с другим игроком падает, корчится от боли и постепенно выкатывается с поля. За ним бегут репортеры с камерами. Выкатившись с поля, игрок продолжает крутиться по городу и симулировать боль, пока не докатывается до ресторана KFC. В нём он поднимается и заказывает обед с собой. Комментаторы соцсетей уверены: в главной роли Неймар!

А португальская скорая помощь выпустила социальную рекламу с настоящим Неймаром. Вот такой плакат с надписью «75,8% вызовов скорой помощи не являются экстренными”. Супер!

Хорошие новости!

Житель Тбилиси Дмитрий Татишвили, отец четверых детей, купил и установил во дворе пятиэтажного многоквартирного дома большой бассейн. Причем сделал это ночью, пока никто не видит. Таким образом он хотел сделать детям сюрприз. «Мы специально установили его поздно ночью, чтобы они не заметили, и ждали утром их реакции. Она была такой, как я себе представлял. От счастья у них горели глаза, это и было моей целью», — рассказал мужчина.

Наши не отстают: неизвестный житель Астраханской области построил из разноцветных покрышек спуск на пляж с крутого холма в Ахтубинске. Такой полезный ЖКХ-арт одобряем:

Кто о чем, а лысый о расческе... Футбол в России прямо попер. Иначе как объяснить вот это: женская сборная России по пляжному футболу выиграла Кубок Европы. Причем команда была создана за 10 дней до начала турнира!!! В финале россиянки обыграли команду Испании со счетом 2:0.

Музыкальная пауза!

Сорри, снова связана с футболом… Тут в Британском хит-параде конкретный нежданчик случился. Представляете, неофициальный гимн футбольной сборной Англии — Football's Coming Home («Футбол возвращается домой») — внезапно занял первое место! И самое удивительное в том, что песня эта вышла 22 года назад. Она была записана к ЧМ-1996, который проходил в Англии: тогда сборная совершила невероятное, добравшись до полуфинала мундиаля.

Вот она, магия Чемпионата мира в России! Действует не только на нашу сборную:

А вот видео уже, как говорится, «наших дней». Английские фанаты поют эту песню на улицах Нижнего Новгорода, после победы своей сборной над Панамой 6:1.

Отдохнем от футбола.

В галерее новый «тренд» в макияже - накладная кожа! Тренд пришел из Китая, и местные бьюти-блогеры творят что-то невероятное с "накладными лицами". Перевоплощение капитальное, местами даже напоминает фильм ужасов.