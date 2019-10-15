15 октября: американские жены, сидящие на шее

Доброе утро! Бодрости духа и отличного настроения всем. Обязательно начните день с зарядки.



За окном сегодня солнечно и тепло.





В США прошёл чемпионат по бегу с женой, сидящей на шее. Победители получили денежный приз и бочонок пенного объёмом равным весу супруги.

В США прошел 20-й чемпионат по бегу с женой, сидящей на шее. Победитель, помимо денег, получает количество пива, равное весу жены. pic.twitter.com/gHQy9YWKA3 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 14, 2019



Новость российской науки. Учёные изобрели бактерицидный материал для имплантатов. Хирургическая разработка убивает до 98% бактерий и поможет ускорить процессы восстановления после операций.

«Яндекс» запустил приложение Sloy, с помощью которого можно собрать модный образ с помощью виртуальных вещей. Приложение автоматически распознает вещи в кадре и позволяет создавать короткие видеоролики от анбоксинга до видеолуков. Кроме того, в приложение встроены различные эффекты: звуковые дорожки и фильтры, маски.



В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Зары о женском бунте.

В галерее сегодня фотографии стильного пса по кличке Бодхи из Инстаграм-аккаунта @mensweardog.