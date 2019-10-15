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Утро в Туле
15 октября: американские жены, сидящие на шее

15 октября: американские жены, сидящие на шее

Доброе утро! Бодрости духа и отличного настроения всем. Обязательно начните день с зарядки.

 


За окном сегодня солнечно и тепло.

 



В США прошёл чемпионат по бегу с женой, сидящей на шее. Победители получили денежный приз и бочонок пенного объёмом равным весу супруги.

 


Новость российской науки. Учёные изобрели бактерицидный материал для имплантатов. Хирургическая разработка убивает до 98% бактерий и поможет ускорить процессы восстановления после операций.

 

«Яндекс» запустил приложение Sloy, с помощью которого можно собрать модный образ с помощью виртуальных вещей. Приложение автоматически распознает вещи в кадре и позволяет создавать короткие видеоролики от анбоксинга до видеолуков. Кроме того, в приложение встроены различные эффекты: звуковые дорожки и фильтры, маски.

 


В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Зары о женском бунте.

 

В галерее сегодня фотографии стильного пса по кличке Бодхи из Инстаграм-аккаунта @mensweardog.

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Автор: Администрация Myslo
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