20 декабря: Осторожно, рождественское безумие!

Доброе утро, Тула! Как вам спалось?

Начнем день с мультфильма! Сервис для заказа поездок Lyft совместно с обладателем «Оскара» Джоном Карсом сняли офигенскую короткометражку «June: Life is Better When You Share the Ride». По сюжету, одинокая женщина теряет свою старую машину, но не расстраивается: покупает новый автомобиль и устраивается работать водителем. Она развозит разных людей, слушает их истории и заводит друзей. В создании ролика также участвовала студия Chromosphere, отвечающая за анимацию, композитор «Холодного сердца» Кристоф Бек и музыкант Sir the Baptist, написавший заглавную композицию ролика «Moving».

Вы уже украсили свои квартиры/дома/офисы к Новому году? Британская The Guardian собрала снимки самых нарядно украшенных, по версии редакции, домов в стране. И там такооооееее!!! О_о Смотрите сами:

Тысячи рождественских огней на доме в Брейнтри. Фото Ben Birchall, PA:

Дом в деревне Вестфилд. Фото Toby Melville, Reuters:

Семейная пара из Ньюпорта открывает свой дом для посещений в течение праздничного сезона. Фото Ben Birchall, PA:

Рождественские украшения на доме в Бернем-он-Си. Фото Matt Cardy, Getty Images:

Светящиеся скульптуры и гирлянды в Натхолле. Фото Joe Giddens, PA:

Вот уж где новогоднее безумие! Здорово, да?

Новости про подарочки!

57-летний британец Стивен Ньюман, который работает на высокой должности в Управлении по регулированию ядерной промышленности, уже семь лет подряд покупает своим коллегам по работе подарки на Рождество, тратя при этом в среднем по 200-300 фунтов. В этом году он готовит подарки для тысячи человек!!!!

Идея ежегодно дарить подарки коллегам пришла Ньюману семь лет назад, когда он работал в маленьком отделе на 12 человек. Однажды он заглянул на закрывающийся сайт, который распродавал шапки. И купил несколько для коллег, потратив по одному фунту. Сотрудники управления были в восторге от сюрприза. И тогда же решили утвердить идею Ньюмана как традицию. Как отмечает сам автор идеи, «выражения на лицах его коллег было бесценным, когда он дарил подарки».

С годами традиция продолжалась, и к 2011 году Ньюман готовил сюрпризы уже 50 его коллег. А к 2015 году, с новым повышением, он раздал подарки 500 товарищам по работе.

Как заявлял сам Ньюман, он обожает видеть улыбку на лицах своих коллег.

Ньюман покупает подарки на протяжении всего года, по итогу тратя не больше 300 фунтов.

А в Индии бизнесмен в честь свадьбы своей дочери сделал подарок 90 бездомным, обеспечив их жильём. Как сообщает Journal Free Press, предприниматель лично отбирал новых владельцев домов, построенных на двух акрах его земли. Площадь каждого дома — 12 на 20 квадратных футов. Что-то папочка подозрительно счастлив отдать свою дочь замуж, кхм....

Хотите удивить чем-нибудь родных и близких на Новый год? Если "да", то лучше не надо делать оленя из обнаженной груди (об этом мы писали во вчерашнем выпуске). Лучше обратите внимание на безумные тренды в прическах. По крайней мере, вы не шокируете бабулю)))

Итак, приступим. Можно сделать рождественскую ель на макушке. Главное не переусердствовать, чтоб не перевесило.

Вернемся к теме оленей. Безобидно они будут смотреться в виде пучков на затылке. Вот так:

Чуть больше фантазии и хвостик под пучком - и вот уже почти готов снеговичок. Надо только декора добавить. Причем морковку настоящую вставлять в затылок необязательно:

Можно совсем заморочиться и соорудить на макушке какой-то симбиоз снеговика и Санта Клауса:

И рождественский колпачок Санты. В принципе, если заменить ленту на синюю, в стиле нашего Деда Мороза, тоже будет неплохо:

Хотите что-нибудь еще экстремальнее, чем видео с прическами из предыдущего пункта?.. Да-да, такое есть. Лыжник Сэм Фарве совершил головокружительный заезд по трассе через Мер-де-Глас, долину ледника Монблан во французских Альпах. Сердце замирает:

И, наконец, ролик для киноманов. Ютьюберы Марк Роубер (Mark Rober) и Джейк Роупер (Jake Roper, VSauce3) проверили с точки зрения физики несколько мифов из классических рождественских фильмов: «Рождественская история» (1983), «Эльф» (2003) и «Один дома» (1990).

Из «Рождественской истории» испытатели взяли миф о том, что ребёнок может из игрушечного ружья прострелить себе глаз (именно из-за этого главному герою картины не хотели его дарить).

Второй частью испытания рождественских мифов стала проверка сцены из «Эльфа», в которой персонаж Уилла Ферелла кидал в детей снежки со скоростью около 150 километров в час.

Из фильма «Один дома» видеомейкеры проверили сцену, в которой грабитель Гарри в течение нескольких секунд стоит под газовой горелкой.

Короче, итог такой: героям фильма пришлось несладко. И вообще, вряд ли бы они выжили после всего, что с ними сотворили...

Кстати, блогер VSauce посвятил отдельное видео проверке мифов из «Один дома». Раскаленная дверная ручка, банки с краской и убийство тарантула с помощью лома... Гарри и Марв остались живы и даже появились во второй части фильма только потому, что все это выдумка. =)

В галерее - история о том, как зверятки готовились к Рождеству. От Oamul Lu. Хорошего вам дня!