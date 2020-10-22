22 октября: новый способ найти забытую песню и необычное селфи младенца

Доброе утро! Нам очень интересно узнать, какие у вас есть утренние ритуалы, чтобы начать новый день? Очень надеемся, что одним из пунктов будет прочтение блога «Утро в Туле» на Myslo. Поделитесь в комментариях полезными советами, и не забудьте прочитать хорошие новости. Поехали!

В такую погоду было бы идеально остаться дома). Сегодня в Туле пасмурно, местами небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +8 градусов.

Google добавила в свой поисковик новую функцию — чтобы узнать название застрявшей в голове композиции, достаточно просто насвистеть или напеть ее мотив. Нейросети проанализируют запрос и подберут подходящий трек.

Функция доступна на iOS и Android. Сперва нужно обновить приложение Google до последней версии, потом зайти в него (или воспользоваться виджетом с поиском Google), нажать на иконку микрофона, сказать «What?s this song?» или нажать кнопку «Найти песню». А потом в течение 10-15 секунд насвистывать или напевать нужный мотив. В приложении Google Assistant все еще проще: сперва говорите «Hey Google, what?s this song?», а потом напеваете.

Приложение Google для iOS поддерживает только английский язык. На Android доступно более 20. В будущем компания собирается добавить поддержку других языков.

Журналисты российского издания MediaLeaks уже протестировали новую функцию на устройстве с Android. Алгоритмы без проблем распознали в их напевах песню «I Knew You Were Trouble» Тейлор Свифт и «Хочешь?» Земфиры.

Лидер The National делает то, что обычно и что у него получается лучше всего на свете — фирменным баритоном выводит грустные меланхоличные песни о любви и одиночестве. Как иронично, но справедливо выражаются в интернетах: «Спасибо вам, белые депрессивные люди, за музыку, которую вы пишете». Сегодня слушаем Matt Berninger - «One More Second».

Бывало ли так, что вы, проходя мимо камеры наблюдения в магазине, машете ей рукой? Наверняка! И едва ли кого-то из покупателей это может удивить, а охранники и вовсе привыкли к различным людским дурачествам на камеру. Однако одна из таких историй всё же сумела отличиться и даже полюбиться интернет-пространству!

Пользовательница Твиттера под ником «keri_wtf» опубликовала фотографию, на которой её брат держит свою дочь высоко над головой, чтобы камера наблюдения могла захватить малышку крупным планом. Девочка была очень спокойна и смотрела прямо в камеру, благодаря чему получился отличный кадр. Изображение малютки отобразилось на экране, и именно в этот момент Кери и успела сделать снимок своей племянницы.

Фотография мгновенно разлетелась по сети и успела собрать более миллиона лайков. И не удивительно, ведь малышка на фотографии буквально смотрит в душу каждому, кто наткнётся на этот снимок!

Помимо умиления эта фотография успела вызвать и множество ассоциаций с малышом Йодой и Симбой. Поэтому, конечно, не обошлось без юмора!

Люди всё чаще стремятся спасти чью-то пушистую жизнь, а не покупать дорогущих породистых лордов, у которых и так всё в жизни будет хорошо (будем надеяться). Отрадно и то, что многие знаменитости также берут в свои дома котиков и собачек с улицы или из приютов, активно светят их в своих соцсетях и тем самым подают отличный пример своим поклонникам. Мы собрали в нашей галерее подборку фотографий звезд со своими домашними животными.

Хорошего дня и теплого настроения!