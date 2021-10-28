28 октября: находим дом для собачек в человеческой одежде и настоящий трактор на базе LEGO

Доброе утро! Вы ничего не забыли? А как насчет поднять себе настроение хорошими новостями? Самое время, чтобы это сделать. Поехали!

Не забываем взять из дома зонтик. Сегодня в Туле небольшой дождь будет идти целый день, а воздух в городе прогреется до +10 градусов.

Социальный проект «Вещь добра» и приют для животных «Счастье в дом» запустили совместный проект «Мой человек бросил меня. Но я всё равно буду его любить». Фотографы Никита Журнаков и Кирилл Лаптев отсняли собак в одежде, которую люди сдали на переработку. Об этом сообщается в инстаграме проекта «Вещь добра».

В ролике в социальной сети объясняют причины, по которым собаки привязаны к людям. Однако при этом в нём перечисляют то, почему люди обычно отказываются от своих животных: «У моего человека нет ноги. Но он для меня целая вселенная».

«Этой съёмкой мы хотим показать, что животные — это такие же жители планеты Земля, как и мы с вами. В реальной жизни они не носят пиджаков и не могут говорить: рассказать о своих переживаниях, своей боли или любви к нам, но они совершенно точно всё это чувствуют своими большими тёплыми сердцам», — сказал создатель проекта «Вещь добра» Денис Лекомцев.

Идея проекта заключается в том, чтобы показать характеры и особенности питомцев. В своём инстаграме Журнаков рассказал о каждой собаке, которую выбрали для съёмки.

Сегодня слушаем The French Dispatch – Aline.

Компания Volvo показала погрузчик под названием LX03. Экспериментальная строительная техника управляется искусственным интеллектом. Об этом рассказали инженеры автомобильной компании.

LX03 создали специалисты Volvo и Lego в 2016 году в качестве модели для серии конструкторов Lego Technic. В Volvo считают, что стали первой компанией, которой удалось сделать реальную технику на базе модели Lego.

У погрузчика отсутствует место для водителя, благодаря этому его создателям удалось оптимизировать конструкцию машины. С одной стороны техники закреплён ковш, а с другой — противовес в виде блока батарей. Чтобы поднять грунт, цемент или другие строительные материалы, LX03 достаточно лишь опустить заднюю часть.

Погрузчик способен поднять пять тонн, объём его ковша составляет полтора кубометра. Автомобиль разгоняется до 38 километров в час и может работать от одного заряда аккумулятора 4-8 часов. LX03 существует только в виде прототипа, а о запуске погрузчика в массовое производство пока не сообщается.

Совсем скоро наступит Хэллоуин, поэтому сегодняшняя наша подборка собрана по мотивам этого праздника. Скажем честно, его есть за что любить, ведь Хэллоуин — отличный повод проявить креативность и включить фантазию на полную катушку, реализовав самые жуткие идеи, например, в приготовлении еды. Мы собрали для вас примеры блюд, которые выглядят жутко, но очень круто.

Хорошего дня и сладкого настроения!