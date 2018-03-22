22 марта: Смайлик в паспорт. Улыбнитесь!

Доброе утро! Когда увидел горы снега за окном:

Никто не в курсе, когда там уже весна?

Доброты вам в утро!

Сотрудники береговой охраны Финского залива помогли оленёнку, который попал на скользкий лёд и не мог выбраться самостоятельно. Кроху вытащили на берег, после чего он убежал в лес. Наверное, торопился к маме:

Немножко про погоду.

Сегодня в Туле снова обещают снег (куда уж больше-то?!).

Но не только мы так мучаемся. В США, например, тоже несладко. Нынешний март стал для Новой Англии тяжелым испытанием: Салем и окрестности заметает так, что обозревать окрестности можно только с помощью летающего беспилотника. Вот как это выглядит:

Красиво, конечно, но можно уже +20 и солнышко, пожалуйста?

Новости!

В аэропорту Эмиратов заменили обычные печати о получении визы на смайлики с надписью «Добро пожаловать в счастливые ОАЭ». Так в стране отметили Международный день счастья. Хотели бы себе такой штампик в загранпаспорте, а?=)

Прикольная инфа для тех, кто часто бывает в Москве: московский метрополитен начал продавать футболки с надписью «Не прислоняться»! «По просьбам пассажиров в преддверии весны во все сувенирные стойки Московского метрополитена снова поступили в продажу футболки «Не прислоняться» — белого и черного цветов. Для пассажиров доступны женские футболки размеров от S до XL и мужские — от M до XXL», — рассказали в пресс-службе метрополитена. Купить футболку можно за 990 рублей на стойках «Живое общение», где расположены сувенирные витрины, а также во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная». Классно!

На родине Карла Маркса в немецком городе Трир появился пешеходный светофор с фигуркой философа. Его установили в связи с приближающимся 200-летием со дня рождения Маркса (он родился 5 мая 1818 года). «Знаменитый философ светится не только классическим революционным красным, но и зеленым цветом», — говорится в сообщении на сайте города. Второй такой светофор появится в Трире в ближайшие недели. Также там сделали сувениры с Марксом в образе человечка со светофора.

Музыкальная пауза!

Сегодня посвятим ее новоиспеченному рыцарю Великобритании - барабанщику The Beatles Ринго Старру! Накануне ему присвоили звание рыцаря-бакалавра. Титул на музыканта возложил внук королевы Елизаветы II — принц Уильям, герцог Кембриджский. Теперь его имя полностью звучит как «сэр Ричард Старки».

Музыку в студию:

Залипалочка дня.

Google выпустила приложение Just a Line, единственная функция которого — рисование белых линий, «висящих» в пространстве. Оно доступно только в Google Play для Android (сорри, любители яблочной техники).

В рекламном ролике к запуску программы Google несколько способов использования Just a Line, например, создание забавных видео в стиле масок Instagram и Snapchat:

В галерее - интересная фантазия художников Фернандо Мендонса и Андерсона Махански. Они задумались, а что, если бы "Игру престолов" снимали на студии Disney? Судя по всему, получился бы очень дружелюбный мультик: