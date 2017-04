21 апреля: Свобода от новостей!

Немного безумия для легкого пробуждения. На этой неделе анимационный сериал "Симпсоны" отметил свое 30-летие. К юбилею блогер под ником TheBackyardScientist повторил трюк Барта Симпсона, прокричав в десять совмещённых мегафонов. В мультике это имело весьма разрушительный эффект:

Но на самом деле оказалось, что если расположить десять мегафонов в ряд, то уровень шума будет не намного выше, чем от одного рупора. Но если положить мегафоны по кругу, то станет заметно громче и сравнится со звуком на концерте рок-группы.

Сотрудники полиции Северной Ирландии оштрафовали маленького чихуахуа. Собаку обнаружили 19 апреля в три часа утра во время патрулирования улиц — она переходила дорогу. «Он был арестован за переход в неположенном месте, хулиганство и два случая нападения на полицейского», — пошутили сотрудники полиции. С помощью поста в фейсбуке они надеялись найти хозяина чихуахуа. По словам полицейских, песик оказался «злым малявкой» и был «очень серьезно настроен против полиции». «Мне очень нравятся мои пальцы, но у них нет никаких шансов, если он останется тут еще на одну ночь», — написал один из сотрудников. Вечером 19 апреля полицейским удалось найти хозяина собаки - хэппи энд!

Лучший способ сохранить душевное настроение и позитив - это оградить себя от плохих новостей. Наверное, именно так думали участники объединения Sideline. На днях они представили арт-проект Nothing in the News, состоящий из серии газет, которые повторяют логотипы и вёрстку популярных изданий из разных стран, но при этом не содержат никакой другой информации. По словам авторов, они предлагают «небольшую передышку от информационной перегрузки», в которой приходится жить современным людям. В серию вошли реплики таких изданий, как Le Monde, The New York Times, The Sun, «Аргументы и факты» и другие. Каждую из пустых газет можно купить на сайте объединения за 15 фунтов (около тысячи рублей).

И еще один полезный арт-проект. Общество охраны морской фауны (Sea Shepherd Conservation Society) представило набор мягких игрушек Pollutoys, который поможет детям узнать больше о морских обитателях, экологии и опасности загрязнения мирового океана. Расстегнув молнию на животе у игрушки, из неё можно достать плюшевые полиэтиленовые пакеты, соломинки, воздушные шарики, пластиковые стаканчики, бутылки и прочий мусор. Часто морские обитатели едят эти вещи из-за того, что многие люди выбрасывают их в воду. Игрушки создал дизайнер из Венгрии Андреа Вида (Andrea Vida). Как заявили сотрудники организации, изделия сшиты вручную и сделаны из материалов, отвечающих экологическим требованиям. В пресс-релизе организации указано, что обучение с помощью подобных игрушек поможет детям от трёх до пяти лет лучше усвоить информацию о проблемах мирового океана. На данный момент организация планирует оснастить игрушками различные дошкольные образовательные учреждения.

Музыкальная пауза! «Lust for Life» - новая песня и очень красивый клип Ланы Дель Рей и The Weeknd. То, что нужно для правильного начала уик-энда:

ВКонтакте совместно с Роскосмосом сняли сериал «#ВКосмосе». Первый эпизод вышел накануне. Он посвящен подготовке к полету в экспедицию на МКС искусственного интеллекта в теле робота Спотти, который был разработан командой Вконтакте. Это случится в сентябре 2017 года.

И мммм-галерея напоследок. Недавно один японский аниме-художник превратил знаки зодиака в сексуальных мультяшных девушек. Они так понравились компании, занимающейся производством женского белья, что дизайнеры решили выпустить целую серию комплектов по мотивам этих рисунков. Несколько готовых комплектов создатели белья успели примерить на моделей: