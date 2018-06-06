6 июня: Танцевальная фигура на месте замри!

Доброе утро!

Начинаем утро среды с милоты!

На днях самый старый кот в мире по кличке Раббл отпраздновал своё 30-летие.

Свой день рождения кот провел на плановом осмотре у ветеринаров, которые подарили ему его любимый корм. У Раббла повышенное давление, поэтому ему приходится регулярно принимать лекарства и проходить обследования.

Хозяйка кота Мишель Фостер рассказала, что получила его в подарок на свое 20-летие в 1988 году. На фото малыш Раббл:

Женщина отметила, что секрет долголетия Раббла может заключаться в том, что она относится к нему как к ребенку.

Фостер уточнила, что не хочет привлекать к своему коту общественное внимание и регистрировать его в Книге рекордов Гиннесса, так как считает, что животное будет беспокоиться из-за людей, которые захотят на него посмотреть.

И еще немножко.

В Китае родились первые в этом году разнополые панды-близняшки. Новорожденные пандочки совершенно не похожи на взрослых особей. И размером всего с ладошку!

Новости!

Нет пары на выпускной? Ноу проблем! 17-летняя жительница штата Пенсильвания Эллисон Клосс пошла на свой выпускной бал с картонной фигурой актёра Дэнни Де Вито в полный рост. Она купила ее на Amazon за 100 долларов, вместе с тележкой, в которой ее можно возить. По словам Эллисон, друзья поддержали её идею, а мама была настроена скептически. 14 мая девушка отправилась с «Де Вито» на выпускной, надев на него галстук: они танцевали на балу и фотографировались в фотобудке. В общем, отлично проводили время! «Дэнни не похож на других людей. Он словно плывёт по течению — мы не спорим и не ссоримся», — рассказала она. Но на этом история Эллисон и Де Вито не заканчивается. 5 июня режиссёр Роб Макэлхенни, который работал с Де Вито над сериалом «В Филадельфии всегда солнечно», опубликовал в Инстаграме фото с подписью: «Хэй, Эллисон. Слышал, ты взяла картонного Дэнни на выпускной. Вот совпадение — он взял картонную Эллисон в [бар] Paddy’s».

Интересную рекламную кампанию придумал американский ритейлер товаров для дома HomeGoods. Они разместили инсталляции из фоторамок, зеркал и светильников в трёх разных частях США — в Неваде, Техасе и Нью-Йорке — и предложили пользователям отыскать их и поделиться своими фото в инстаграме. Инсталляции стояли с 5 по 31 мая и привлекли внимание пользователей в соцсетях:

В Великобритании уже в 13-й раз пройдет конкурс Pet Fit Club, участники которого - домашние животные - будут соревноваться в похудении. Среди конкурсантов в этом году: семь собак разных пород, пять кошек, одна крыса. Общий вес, который им предстоит сбросить, составляет 75 килограммов. Все животные будут находиться на жесточайшей диете и проходить регулярные тренировки. Кроме общих занятий, специально для каждого участника Pet Fit Club будет разработана личная программа питания и допустимых нагрузок. Ветеринары, перед началом процесса похудения, проведут полное обследование участников для предотвращения гибели животных. Какой приз достанется победители кроме славы, организаторы не сообщают.

Музыкально-танцевальная пауза!

Ютубер Райан с канала nigahiga совершенно не умеет танцевать. Но хочется же! И он придумал, как можно решить проблему:

«Танцевать, не двигаясь, — в этом, пожалуй, я был бы хорош».

В течение 6 дней Райан вместе с командой снимал свой перфоманс, меняя положение тела и предметов вокруг для каждого следующего кадра. В итоге вышло завораживающее видео в формате стоп-моушн!

Вот результат: с 1.30 начинаются танцы. До этого - забавная нарезка "живых" танцев Райана:

А здесь - о том, как снималось видео выше. Ну это уже так, для фанатов:

Добавим драмы этому утру.

Мужчина эпично бросается на спасение своего дрона. Без спойлеров, смотрите сами:

В галерее вас ждут котики в одеялках. Очень актуально для шестого дня лета!