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Утро в Туле
29 ноября: безопасные елки и добрые дела

29 ноября: безопасные елки и добрые дела

Доброе утро, господа. До конца рабочей недели остается совсем немного. Так что не унываем.

 

О погоде. За окном ощутимо похолодало — пришли самые настоящие морозы.

 

Чтобы согреться, посмотрим мастер-класс по приготовлению пиццы.

 

А теперь к новостям.

Начнет с минуты доброты. Американка рассказала в своем «Фейсбуке» про доброго человека, который вернул её сыну кошелёк в целости и сохранности, да еще и добавил туда купюр. Сын женщины потерял кошелек в самолете, когда летел на свадьбу сестры. Он здорово удивился получив его в посылке вместе с необычным посланием, в котором было пожелание удачи и дополнительные купюры в кошельке. Позже благодетель рассказал местным СМИ свою версию случившегося. Обнаружив вещь, он решил не отдавать находку лётному экипажу, а лично отправить. И добавил ещё 40 долларов к деньгам парня, чтобы его немного порадовать.

Если вы уже задумываетесь о том, какую елку выбрать к празднику, вот вам интересный вариант. Американский интернет-магазин Argos запустил в продажи искусственные безопасные елки или так называемые половинки елок — их ствол покрыт пушистой кроной только наполовину. По мнению продавца у такой елки сразу несколько преимуществ, не сможет забраться кот, она абсолютно безопасна для младенцев и под ней поместится больше подарков.

 

Музыкальная пауза. Сегодня послушаем хит 13-летней давности, который обрел вторую популярность и новое звучание. Песня «Притяжения больше нет ” в исполнении группы «Серебро».

 

В галерее сегодня несколько видов альтернативных елочек для праздничного настроения.

 
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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +4
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