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Утро в Туле
30 ноября: рэгги в моде и необычное ограбление

30 ноября: рэгги в моде и необычное ограбление

Ура, пятница! — подумали вы когда проснулись. И очень даже верно, до выходных остаются считанные часы.

 

За окном в ближайшие дни ожидается легкий мороз и снег — в общем-то обычная зимняя погода.

 

Чтобы вы не скучали на выходных мы набросали для вас несколько вариантов досуга. В последние выходные осени вас ждут искрометные спектакли, яркие концерты и море крутых фильмов, также постепенно начинаем готовиться к Новому году. Обо всем этом в обзоре «Выходные в Туле».

 

А теперь к новостям.

В сети Reddit набирает популярность видеоролик с котом, который пожал руки пяти бегунам. Некоторые пользователи в шутку сравнили его с тренером, считая что он мотивирует спортсменов на новые достижения.

Не успела в Москве открыться канатная дорога, как в первые дни работы движение было парализовано. Как выяснилось позже сбой в работе произошел из-за хакерской атаки на сервер канатной дороги.

Взамен на разблокировку системы злоумышленник требовал биткоины. Теперь владельцы планируют установить на систему канатной дороги дополнительную защиту.

 

Музыкальная пауза. Сегодня послушаем Боба Марли — его творчество теперь стало объектом культурного наследия. Эксперты ЮНЕСКО включили рэгги в список нематериального культурного наследия.

 

В галерее сегодня — очередные шедевры нейросети.

 
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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +3
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