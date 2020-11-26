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Утро в Туле
26 ноября: пушистый выпуск – аппетитное поедание сосиски и собрание усатых на чужом крыльце

26 ноября: пушистый выпуск – аппетитное поедание сосиски и собрание усатых на чужом крыльце

Бодрое утро! До выходных осталось всего-ничего. И надо как-то продержаться эти два дня. И в этом нам помогут только хорошие новости. Скорее бежим их читать!

 

Как сказали бы Старки: «Зима близко!». Сегодня в Туле синоптики обещают снежную погоду, а столбики термометров будут колебаться от -2 до +2 градусов Цельсия.

 

Во-первых, выдохните. Вы заслужили отдых. Страшно вами гордимся! Во-вторых, наденьте наушники, включите этот четырехминутный ролик и обязательно досмотрите до конца. Там глазастый черный котенок ест сосисочки и довольно урчит. Поурчите и вы! И помните: все у вас получится.

 

Электронный дуэт успешно перезапускает себя с новой вокалисткой Кариной Люрмиш. Музыка для интеллигентных танцев и коктейльных вечеринок. Сегодня слушаем Alpha-Beta - «Музыка».

 

Женщина из канадского Монреаля однажды покормила дворовую кошку, и с тех пор у них завязались теплые отношения. Кошка часто приходила за едой, а иногда — просто чтобы поласкаться и поиграть.

Но некоторое время спустя пушистая гостья пришла в дом к своей подруге не одна: она привела шестерых своих котят. Об этом пишет Bored Panda.

Большое семейство устроилось на крыльце дома и терпеливо (или не очень) ожидало, когда же можно будет зайти внутрь.

Теперь пятеро из шестерых котят ищут новый дом: сейчас они находятся в местном приюте для животных Chatons Orphelins Montréal, где им сделают прививки и стерилизуют.

Еще одного котенка «усыновила» подруга хозяйки дома.

А вы помогаете дворовым животным? Делитесь своими подвигами в комментариях.

 

Коты — это пушистые проказники, которым нет равных в обаятельности и умении покорять сердца людей. А ещё они, как никто другой, умеют дурачится и выглядеть глупо, но мило. Возможно, именно за эту непосредственность мы их и любим! Они не боятся быть смешными, и мы собрали для вас их фотографии.

Хорошего дня и мммурчательного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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