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Утро в Туле
26 августа: беспилотные такси уже существуют и открытка, которая нашла адресата спустя 30 лет

26 августа: беспилотные такси уже существуют и открытка, которая нашла адресата спустя 30 лет

Доброе утро! Начинаем новый прекрасно-замечательный день с порции хороших новостей. Поехали!

 

Почти что осень. Сегодня в Туле пройдут дожди, а воздух в городе прогреется до +20 градусов.

 

Компания Waymo, принадлежащая Google и Alphabet, запустила программу Trusted Tester, в рамках которой жители Сан-Франциско могут протестировать беспилотные такси. Об этом компания сообщила в своём блоге.

Участникам программы не придётся платить за услуги такси, но ими смогут стать только те жители Сан-Франциско, заявки которых одобрила компания. Им запрещено публично делиться мнениями и впечатлениями от поездок — все отзывы нужно будет направлять сотрудникам Waymo.

Такси использует электромобили Jaguar I-PACE с системой автономного управления Waymo Driver пятого поколения, которая работает на базе нейросетей. По заявлениям компании, система способна не только реагировать на машины, пешеходов, знаки и сигналы светофора, но и прогнозировать события для избежания аварий. Однако в рамках программы Trusted Tester в такси всё же будет находиться водитель на случай экстренных ситуаций.

Waymo сообщает, что её автомобили под управлением этой системы успешно проехали более 32 миллионов километров по дорогам общего пользования. Например, в Фениксе аналогичную программу Easy Rider компания запустила ещё в 2017 году, а в целом она тестирует робомобили больше 10 лет.

 

Que Locura — очередная неплохая работа колумбийца Джея Бальвина, приуроченная к выходу нового альбома Jose (релиз 10 сентября). Красивая и концептуальная работа с философским смыслом. Сегодня слушаем J Balvin — Que Locura.

 

Открытку, которую британец Нил Крокер отправил своему тестю в 1991 году во время службы в Королевском флоте, доставили в августе 2021 года. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Судно, на котором служил Крокер, возвращалось из трехмесячного путешествия по Фолклендским островам и остановилось на пять дней в чилийском портовом городе Вальпараисо. По словам Крокера, он «смутно» помнит, как отправлял открытку, но в ней он указал, что «погода и пляжи прекрасные». «Я отправил домой несколько открыток и даже не думал о них», — добавил он.

89-летний тесть Крокера, который получил открытку со штемпелем «Лондон 1991», был «слегка сбит с толку». «30 лет открытка находилась в сортировочном офисе и затем добралась до места назначения», — отметил Крокер.

Представители почтовой службы Royal Mail заявили, что «трудно предположить», что могло случиться с открыткой.
«Более вероятно, что ее кто-то недавно вернул в почтовую систему, а не то, что она была потеряна или застряла где-то», — отметили в почте.

 

Кто способен пробудить в человеке больший приступ нежности, чем маленькие котята? Ведь неспроста эти милые создания давно покорили виртуальный мир и смело продолжают обезоруживать людей своим очарованием и в реальной жизни. Каждому из нас достаточно лишь взглянуть на пушистую кроху, чтобы забыть о всех делах и захотеть потискать котёнка хоть пару минут, прямо как авторы снимков из нашей сегодняшней подборки. И, смеем предположить, вы бы точно хотели оказаться на их месте!

Хорошего дня и милейшего настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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