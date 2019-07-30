30 июля: танк вместо лимузина, фото-обманка и приятный сюрприз от Aliexpress

Доброе утро! Хорошего всем настроения и приятного аппетита.

А вечером можно отметить день цветных напитков абсентом, голубым ликером или маргаритой, в зависимости от того, что вам ближе. Надо же как-то согреваться.

Сегодня будет еще холоднее, чем вчера.

До вечера еще далеко, поэтому будем согреваться позитивными новостями.

В сети активно обсуждается оптическая иллюзия – вот это фото, выложенное пользователями социальных сетей Reddit и Twitter.

Вы все думаете, что оно цветное, но если приглядеться внимательнее, можно увидеть, что оно черно-белое. Эффект оптической иллюзии достигается за счет цветных линий, а в малом разрешении снимок действительно выглядит цветным.

В Великобритании появился новый праздничный кортеж. Вместо привычных «лимузинов» британец сдает в аренду танк для торжественных мероприятий. Люди арендуют его, чтобы эффектно появиться на вечеринке или другом торжественном мероприятии. . Внутри танка просторное помещение и, что самое интересное, он имеет право передвигаться по городу при условии скорости до 32 км/ч и наличия прорезиненного покрытия на гусеницах.

Оригинальная идея появилась в мужчины после того как некая фирма попросила его в аренду на сутки и заплатила за это сумму, наполовину покрывшую стоимость танка.

Aliexpress становится ближе к россиянам. Китайская торговая площадка начнет сотрудничать с некоторыми российскими ритейлерами в тестовом режиме.

Под специфику каждого региона Aliexpress будет подбирать ассортимент товаров, который подходит к потребностям региона. Пока проект будет работать в Свердловской области и Краснодарском крае, а товары появятся в местных магазинах «Дикси».

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Валерия Меладзе в стиле «ВИА Гры».

В галерее сегодня - путешествие исландских дайверов между двумя континентами.