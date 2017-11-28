28 ноября: Пафосные унты и удивительный Стравинский

*Звон будильника*

Начнем с позитивного видео.

В театре города Реддинг (штат Калифорния, США) произошел курьез. Во время исполнения местным симфоническим оркестром музыки из балета «Жар-птица», созданного композитором Игорем Стравинским, один из зрителей вскрикнул от резкого музыкального перехода к «Поганому плясу Кащеева царства». Видимо, слегка задремал, а тут ТАКОЕ:

«Всегда приятно видеть, что Стравинский всё ещё может удивить людей, даже 107 лет спустя», — написал в фейсбуке дирижёр коллектива Скотт Ситон.

Милота дня + ликбез:

А вы знали, что в Британии альпак используют для охраны индюшек от лис?! Причина для этого очень трогательная:

Новости!

Австрийский дизайнер Клеменс Шиллингер придумал, как избавиться от iPhone-зависимости. Он разработал устройство The Substitute Phone. На первый взгляд оно совсем бесполезное. Похоже по форме на обычный телефон, но соответствующих функций не имеет. Всего предложены несколько моделей. У каждой на корпусе расположены каменные белые шарики. На каждой модели они находятся в разных местах — в тех местах, к которым чаще всего прикасается пользователь. Они повторяют самые распространенные действия пользователей — разблокировка экрана, скроллинг и так далее. Клеменс Шиллингер считает, что, если человек постоянно достает достает телефон и совершает эти движения, то это скорее психологическая зависимость.

Извините, что мы об этом, но... Американская компания Bose разработала специальные беспроводные наушники, которые полностью подавляют шум и способствуют быстрому засыпанию. В отличие от обычных берушей, наушники для сна не просто заглушают все посторонние звуки — они ещё и проигрывают своему хозяину успокаивающие звуки. Для этого наушники подключаются к смартфону через Bluetooth и управляются с помощью мобильного приложения, в котором можно выбирать звуки, их продолжительность и громкость. Кроме того, наушники могут проигрывать сигналы будильника. С помощью краудфандинговой кампании Bose удалось собрать в девять раз больше средств на производство наушников, чем запланированные 50 тысяч долларов. Стоимость гаджета по предварительным заказам составила 150 долларов, серийная версия будет стоить уже 250. Наушники выйдут на рынок в феврале 2018 года.

И хватит о гаджетах. Давайте о чем-нибудь более приземленном. Например, о мире моды: мастхэв этой зимы - унты "Дулаан" из Бурятии! Они буквально взорвали e-commerce благодаря своей безумной рекламе. Главный герой, надев унты, сразу становится крайне пафосным. Настолько, что может позволить себе поставить ногу на машину местных гопников и не нажить проблем. Реклама загрузила производителя заказами более чем на месяц вперед: «В 6 часов вечера мы выложили этот ролик, в 11 вечера Meduza о нас написала, и уже ночью наш телефон начал просто разрываться от смс, сообщений в мессенджерах и звонков», – говорит и.о. директора компании «Дулаан» Будажаб Саганов. За неделю оригинальное видео было просмотрено на Youtube 45 тыс. раз, не считая его многочисленных копий. Это вызвало шквал заказов, в том числе из-за рубежа - Финляндии, США и Испании. Некоторые просят изготовить точно такие же унты, как в рекламе. Уже в первый день после запуска кампании «Дулаан» получил с сайта 250 заявок, притом что производственная мощность семейной компании, открывшейся в марте этого года, составляет всего 150 пар в месяц.

Музыкальная пауза!

Сегодня смотрим новый клип группы OK Go на песню Obsession. На этот раз коллектив удивил своих поклонников необычным фоном съемок: вместо хромакея - 500 принтеров, в режиме реального времени синхронно печатающих на офисной бумаге.

Проект реализовали совместно с производителем бумаги Double A. В компании рассказали, что самым сложным было разработать программу, которая управляла бы 567 принтерами так, чтобы они печатали нужный фон в нужное время. Идею реализовало японское креативное агентство SIX, потратившее на разработку программы и подготовку клипа два года.

Из-за большого количества задействованных принтеров видео снимали одним дублем, поэтому команда не могла ошибиться «даже на миллиметр». Съёмки продлились пять дней.

Короткое видео и съемках клипа:

Реклама дня.

Новозеландская полиция сняла рекламу для набора новых сотрудников в правоохранительные органы. В ней приняло участие более 70 действующих полицейских и настоящий вертолет. По сюжету видео правоохранители на бегу демонстрируют свои навыки: выполняют сальто и кувырки, выбивают двери, а в одном из кадров помогают пожилому человеку перейти дорогу. Все трюки полицейские выполнили самостоятельно.

Прям захотелось стать полицейским в Новой Зеландии...

В галерее пусть полежат сонные котики. Хоть кто-то в этом мире должен поспать - для баланса!