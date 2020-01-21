21 января: сэндвич из нашей планеты

Доброе утро! Проснувшись утром, обнимите своих детей и вторые половинки, да и вообще всех своих близких. Сегодня мир отмечает День объятий.

Снег кружится летает, летает… Вот так можно охарактеризовать сегодняшнюю погоду.

Многие любят есть на завтрак сэндвичи. А как на счет сэндвича из планеты Земля? Один 19-летний студент решил приготовить такое блюдо.

Для этого ему понадобился кусочек хлеба и второй участник с противоположного конца Земли, которого удалось найти в социальных сетях. Они оба приложили кусочки хлеба к земле, только один сделал это в Новой Зеландии, а второй в Испании.

Оператор футбольного матча поймал изменщика в кадр. По крайней мере, так посчитали западные журналисты. На кадрах видно как молодой человек целует девушку и тут же отстраняется от нее, завидев камеру.

Необычный подарок преподнесли депутату в Карелии на Старый Новый год. Жители Петрозаводска во время встречи с депутатом подарили ему бумажную елочку с игрушечными коробочками, которые оказались пусты. Таким образом, депутату намекнули на его невыполненные обещания.

В качестве музыкальной паузы послушаем хит Бритни Спирс Toxic в стиле 30-х годов.

В галерее сегодня кадры из Инстаграм профиля белки.