5 февраля: медведь, который любит вечеринки и совершенно абсурдные диалоги с голливудскими актерами

Доброе утро! Вот и настал наш любимый день недели – пятница! А это значит, что некогда грустить. И нужно читать только хороши новости. Поехали!

Неожиданное явление – солнце. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха опустится до -8 градусов. В выходные есть вероятность, что из-за туч выйдет солнце и придет похолодание.

Риэлтор Джоди Флемминг из Северной Каролины устроил вечеринку для дикого медведя.

Флемминг увлекается диджеингом и проводит домашние стримы, на которых ставит музыку для своих слушателей. На одну из таких вечеринок пришел медведь — прокрался с черного входа. Судя по всему, животному понравилась музыка: медведь даже привстал на задние лапы и облокотился на дверь, чтобы было удобнее наблюдать за диджеем.

Около минуты Флемминг не замечал незваного гостя. Обернулся он только тогда, когда услышал горн для отпугивания медведей, которым воспользовался сосед. Животное тут же убежало. Диджей расстроился — ему хотелось, чтобы медведь остался еще ненадолго.

Флемминг, по его словам, совсем не испугался. Во-первых, он живет в маленьком городе в горах, поэтому медведи тут не редкость — и конкретно этот постоянно наведывается в гости к нему и его соседям. Во-вторых, раньше Флемминг работал смотрителем парка и по работе не раз сталкивался с дикими животными.

Билли Айлиш и Роcалия объединились для создания чувственной любовной баллады на испанском языке Lo Vas A Olvidar. Композиция также звучит в специальном эпизоде сериала «Эйфория» — «К черту всех, кто не рыба-капля». В этой песне музыка приглушенно уходит на второй план, оставляя нас наедине с вокалом Айлиш и Роcалии. Чтобы прочувствовать их эмоции, советуем заглянуть в переводчик. Сегодня слушаем Billie Eilish, ROSALÍA — Lo Vas A Olvidar.

Петербургский блогер Руслан Сабельгера ведет один из самых изобретательных (и абсурдных) тиктоков в России. Он берет фрагменты популярных фильмов и аккуратно вставляет себя в них. В итоге актеры болтают с ним обо всякой ерунде вроде ночных походов в магазин. При этом Сабельгера говорит как профессиональный актер озвучания, из-за чего его тиктоки выглядят еще органичнее, будто все так и было в оригинале. Вот несколько примеров.

Брэд Питт кидает петарды в чужой унитаз

Хоакин Феникс восторгается фокусом с пальцами

Киану Ривз со всем справляется сам

Сейчас хоть на секунду стать королём интернета стало как никогда просто. Для этого достаточно одного простого условия — быть котом. Ну а чтобы окончательно и надолго запасть в людские сердечки, кошачьим нужно сделать забавное «эть» лапкой и благодаря этому превратиться в мем. Тут уж звезду соцсетей ждёт слава и почёт, а также портрет от иллюстратора из Индонезии по имени Кинг Роки. Кинг Роки перерисовывает мемные фотографии котов, превращая их в смешные рисунки. При этом его работам удаётся не только передать забавность оригиналов, но и добавить им ещё больше эмоциональности.

Хорошего дня и побольше позитива!