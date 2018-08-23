23 августа: Долгий путь до Лондона и век лета

Доброе утро!

Ух, какие холодные, однако, ночи стали... Но синоптики обещают солнечный денек! Еще не все потеряно!)

Рекорд!

69-летний американец Дэнни Томпсон установил новый рекорд скорости на суше для автомобилей с поршневым двигателем. Ему удалось разогнать Challenger 2 на плато Бонневиль до 446,6 миль в час (718 км/ч) с первой попытки и до 450,9 миль в час (725,7 км/ч) — со второго раза.

Томпсон управлял автомобилем своего отца, на котором он ездил еще в 1968 году. Томпсон-младший усовершенствовал машину отца, заменив шасси Challenger 2, колеса и двигатель.

Новый официальный рекорд вычисляется как среднее арифметическое двух попыток, и теперь он равен 448,757 миль в час (722,2 км/ч).

А теперь посчитаем чужие денежки.

Журнал Forbes обновил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. В этом году его возглавила Скарлетт Йоханссон, заработавшая за год 40,5 млн долларов. Значительную часть этой суммы актриса получила благодаря роли Черной вдовы в фильмах «Мстители».

На втором месте рейтинга расположилась Анджелина Джоли с 28 млн долларов, которые она получила во многом благодаря авансу за съемки в сиквеле «Малефисенты».

Третью строчку заняла Дженнифер Энистон, которая на отчислениях с сериала «Друзья» и съемках в рекламных кампаниях заработала 19,5 млн долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых актрис также вошли Дженнифер Лоуренс (18 млн долларов), Риз Уизерспун (16,5 млн долларов), Мила Кунис (16 млн долларов), Джулия Робертс (13 млн долларов), Кейт Бланшетт (12 млн долларов), Мелисса МакКарти (12 млн долларов) и Галь Гадот (10 млн долларов).

Новости!

В конце октября в Нью-Йорке пройдет необычный аукцион. Впервые Christie's выставит картину, которую создал не живой художник, а компьютерная программа - алгоритм. Для создания полотна "Портрет Эдмона де Белами" в нейросеть было загружено 15 тыс. различных портретов XIV-XX веков. Руководили процессом трое молодых художников арт-группы Obvious. Получившееся изображение напечатали на холсте. По предварительным оценкам представителей аукционного дома, стартовая цена полотна не будет выходить за пределы 7000-10000 фунтов стерлингов.

В мексиканском городе Гвадалахара приняли закон, разрешающий секс в публичных местах. Таким образом власти города рассчитывают, что полиция сосредоточится на борьбе с преступностью. Гвадалахара считался одним из самых консервативных городов в Мексике. Теперь же, после вступления в силу нового закона, правоохранители не смогут наказывать и штрафовать эксгибиционистов, а также людей, которые занимаются сексом на публике. Однако если все же половой акт в автомобиле, парке или других общественных местах потревожит местных жителей и те направят жалобу, полиция сможет принять меры.

В Канаде две маленькие девочки в пижамах пытались поехать из Ванкувера в Лондон на автобусе (Лондон вполне мог быть не британским, а канадским - в 4 тыс.км от Ванкувера), руководствуясь лишь самодельной картой. На ней были "инструкции" о том, как можно добраться до первой автобусной остановки, было указано название второй остановки, напоминание о том, что нужно «что-то съесть» и надпись «Лондон!». Водитель автобуса вовремя заподозрил неладное, и полиция вернула беглянок перепуганным родителям. Эх, такое приключение запороли!..

Музыкальная пауза!

Сборник хитов группы Eagles «Their Greatest Hits 1971-1975», выпущенный в 1976 году, на днях стал самым продаваемым альбомом всех времен в США - опередил по популярности Thriller Майкла Джексона. Продажи достигли 38 миллионов копий.

Слушаем хиты с альбома. Отличный саундтрек для утра четверга:

Кстати: третье место в списке самых продаваемых альбомов в истории США занимает еще один диск Eagles 1976 года — «Hotel California».

Фильм, который вернет нам лето

этой осенью.

В начале сентября состоится премьера картины «Век лета» («Age of Summer») молодого американского режиссера Билла Кили.

Комедия повествует о подростке переходного возраста, переживающем все типичные для этого периода события — влюбленность, неуверенность и поиск себя в разных занятиях, — герой фильма обучается в школе юных пляжных спасателей. Действие картины разворачивается в середине 80-х годов.

Вот трейлер, который просто насквозь пропитан ЛЕТОМ!!!

Ну надо же - лето еще не кончилось, а мы уже скучаем!..

Венгерский фотожурналист Marton Nemenyi побывал на музыкальном фестивале Sziget и дополнил фотографии с него персонажами известных картин. Ищите в галерее!