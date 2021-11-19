19 ноября: шлем для чтения мыслей и перчатка, которая помогает ощущать вещи в виртуальной реальности

Доброе утро! Вот она – долгожданная пятница. Начинаем поднимать себе настроения и веселиться уже с самого утра. А в этом нам помогут самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле небольшой снег и до +1 градуса. В субботу – дождь, и до +4 градусов, а в воскресенье снова снег и до +3 градусов.

Чтение мыслей — одна из заветных мечт из детства. Такой способностью, пожалуй, было бы не против обладать немалое количество людей. Видимо, разработчики из стартапа Cognixion тоже входят в их число. Они представили гаджет, который способен распознать мысли человека и интерпретировать их.

Устройство выглядит как шлем дополненной реальности — об этом сообщается на сайте компании. Гаджет сочетает в себе AR-гарнитуру и неинвазивный интерфейс «мозг-компьютер». При работе устройства гарнитура стимулирует зрительную кору головного мозга, которая отвечает за анализ визуальных сигналов, а интерфейс в это время считывает нейронную активность мозга и передает полученную информацию гарнитуре. На той в свою очередь высвечивается сообщение, которым стремится поделиться человек.

Очевидно, что разработка ученых имеет практическое применение. Сейчас альтернативное общение является единственным способом коммуникации для людей с физическими или неврологическими проблемами. Устройство Cognixion может помочь развитию технологий. На сегодняшний день изобретатели уже создали гаджет, который способен рассказать, о чем думает человек.

В дополнение к гарнитуре Cognixion разработает алгоритмы машинного обучения и использует технологии искусственного интеллекта для того, чтобы адаптировать устройство к уникальному стилю общения каждого пользователя. Такая технология позволит эффективнее распознавать, что человек хочет сказать или сделать, и точнее передавать его послания. Для развития идеи стартап уже привлек 12 миллионов долларов от нескольких инвесторов.

Но ученые Cognixion не собираются останавливаться на этом и планируют создать другие устройства, которые помогут людям с нарушениями речи поддерживать связь с окружающим миром. Так, они хотят дополнить гарнитуру функциями, которые помогли бы людям взаимодействовать с умной колонкой, что позволит тем управлять и другими устройствами, а также настраивать в комнате освещение, температурный режим, слушать музыку и узнавать новости.

Сегодня слушаем Beach House - «Superstar».

Компания Meta Марка Цукерберга, до недавнего времени называвшаяся Facebook, показала, как будут выглядеть VR-перчатки, с помощью которых можно будет ощупать предметы в виртуальной реальности. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Гаджет позволит воспроизвести тактильные ощущения в виртуальной реальности, например, от захвата предмета и прикосновения к нему. При этом пользователь сможет почувствовать даже гладкость, жесткость или мягкость поверхности.

Предполагается, что перчатки будут оснащены приводами в районе ладони и пальцев. Они необходимы для того, чтобы анализировать окружающую среду и менять давление в зависимости от того, какой виртуальный объект трогает пользователь.

Meta работает над технологией с момента приобретения Oculus VR в 2014 году. Компания пока ведет исследования, необходимые для создания VR-перчаток. Когда их получится выпустить, пока неизвестно.

Корпорация рассчитывает, что перчатки вкупе с VR-очками и другими будущими устройствами позволят наиболее полно погрузиться в «метавселенную». Так, при помощи гаджетов можно будет максимально правдоподобно имитировать присутствие на карточной игре или даже играть на музыкальных инструментах в цифровой реальности.

Так уж устроено наше сознание, что смотреть на всё ровное, симметричное и идеально совпадающее — это настоящее удовольствие. Да и с практической точки зрения ведь приятно, когда шкаф идеально вписывается в нишу, а печенье помещается в аккурат на одном противне. Вот почему люди охотно делятся удачными моментами и показывают предметы, которые как будто созданы друг для друга. Что ж, давайте и мы тоже полюбуемся!

Хорошего дня и идеального настроения!