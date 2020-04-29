29 апреля: ресторан для белок и фотографии «победителей по жизни»

Доброе утро! Медленно, но верно движемся к пятнице. А пока движемся к заветным выходным, почитайте хорошие новости!

Из хорошего – сегодня в Туле температура воздуха прогреется до +16 градусов. Из не очень хорошего – будет пасмурно и местами небольшой дождь. Поэтому, если соберетесь выходить на улицу, не забудьте зонтик.

Джеймс Вриланд из города Оук-Парк в штате Мичиган открыл во дворе своего дома ресторан для белок и птиц. Территория заведения обнесена небольшим деревянным забором. Внутри расставлены миниатюрные столы для пикника, статуи белок и даже вешалка для одежды.

Перед входом в ресторан есть стойка с меню. И вот чем угощают у Вриланда:

ассорти из семян,

зачерствевший хлеб,

корочки от пиццы,

арахис,

яблоки.

По словам хозяина, ресторан действительно пользуется популярностью у местных белок и птиц.

Соломенные люди, мерцающие грибы и Лагутенко в роли инопланетного насекомого — диковатая фантазия группы «Мумий Тролль», вдохновленная японским культом любования светлячками.

Чем дальше — тем сложнее людям переносить изоляцию. Для того чтобы лезть на стену из-за вынужденного затворничества, совершенно необязательно, чтобы происходило что-то плохое, достаточно самого факта: выходить никуда нельзя. Однако некоторым людям судьба подбрасывает дополнительные испытания. И им не позавидуешь.

Хорошего дня и почаще мойте руки!