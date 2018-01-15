15 января: Солнечные ванны в Мурманске и футбол по-японски

Доброе утро!

В кои-то века погода подарила нам чудесные выходные: солнце, снег, легкий морозец - красота! Старый Новый год отдувался за Обычный Новый год. Зима пришла по Юлианскому календарю.=)



Надежда Мицкевич, "Зимняя сказка"

Синоптики обещают прекрасную погоду на неделю. Зацените:

Вообще солнышко зимой - это волшебно, правда? В некоторых местах на Земле, где добрую половину зимы солнца нет вообще (полярная ночь), солнце - это просто счастье!

11 января жители Мурманска увидели рассвет впервые за 40 дней после полярной ночи. А уже через полчаса - первый закат. Солнце появилось над линией горизонта в 12 часов 42 минуты и зашло в 13 часов 13 минут. Его долгожданному появлению посвятили акцию «Первый рассвет», которая проводится в городе с 2007 года. Участники акции собрались на Солнечной горке — самой высокой точке вблизи города. Для них курсировали специальные автобусы, а телеканал ТВ-21 организовал онлайн-трансляцию восхода в своей группе во «ВКонтакте».

Забавное видео для поднятия настроения.

Недавно в Японии прошел необычный футбольный матч. Три футболиста из национальной сборной вышли на поле, чтобы сразиться с сотней детей. Это не преувеличение: на самом деле — трое взрослых против ста воспитанников футбольных школ.

Оторваться от просмотра этого ролика невозможно:

Новости!

В Лапландии открылся отель по мотивам «Игры престолов», целиком сделанный из снега и льда. Его строительством занималась компания Lapland Hotels совместно с каналом HBO, создавшим сериал. На строительство гостиницы потратили 350 тонн льда и 20 миллионов килограммов снега. Гостям порекомендовали останавливаться только на одну ночь, потому что в номерах всегда установлена температура -5°C. Тематическая гостиница проработает до апреля 2018 года. В отеле всего 10 номеров с несколькими снежными рисунками, на которых изображены белые ходоки, лютоволки или ледяные драконы. Ночь в одном из них стоит 400 долларов, в которые входит стоимость спального мешка, чтобы лежать на кровати из снега.

Сейчас будет сложно, приготовьтесь. На выставке потребительской электроники CES корейский стартап Innomdle Lab представил «умный» браслет Sgnl с технологией Body Conduction Unit (BCU). Если в двух словах, то с помощью таких часов можно ответить на звонок, прижав к уху палец. Ага, палец вместо телефона! Технология BCU преобразует электрические колебания в механическую вибрацию, которая распространяется по телу и на кончике пальца переходит в акустические колебания, воспринимаемые ухом. Речь носителя браслета улавливается чувствительным микрофоном и через Bluetooth передается собеседнику. Литий-ионный аккумулятор браслета полностью заряжается за два часа, заряда хватает на 4 дня пассивного использования или на 4 часа разговора. Браслет совместим с популярными моделями «умных» часов, в т. ч. Apple Watch. Кроме возможности принимать звонки, не доставая телефон и не включая громкую связь, Sgnl отслеживает сердцебиение и перемещения владельца и напоминает о запланированных делах. В продаже браслет появится уже в начале текущего года, сообщили на презентации представители компании.

А теперь просто дичь. Магазин IKEA выпустил печатную рекламу с... тестом на беременность! Реклама, напечатанная в шведском журнале Amelia, содержит специальную зону для мочи — полоску с чувствительным к хорионическому гонадотропину (ХГЧ, гормон беременности) составом. В том случае, если тест окажется положительным, на рекламе проявится информация о скидке, которую покупатели смогут получить (при предъявлении теста) на детскую кроватку. Собственно, она и изображена на рекламе. Просто пописайте на рекламу и узнайте вашу скидку! А уж как будут счастливы кассиры, которым придется "пробивать" описанные странички из журнала... А в целом - гениально просто. Снимаем шляпу.

Музыкальная пауза - сегодня прям очень необычная.

Дени Очоа из США сыграла музыку из "Звездных войн" - "Имперский марш" и "Кантину" - с помощью карандаша, бумаги и математических формул. Она призналась, что давно любит математику и воссоздала саундтреки во время перерыва в «изнурительной» учёбе. На то, чтобы определиться с основной мелодией, у неё ушло 20 минут и ещё час — на то, чтобы сделать математически разборчивые уравнения.

Музыка формул:

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Музыка формул:

Оригинал:

Важная новость для фанатов вселенной Гарри Поттера.

Фанаты «Гарри Поттера» выпустили первый полнометражный фильм о Волан-де-Морте.

посвящён жизни волшебника, тогда ещё Тома Реддла, после выпуска из школы Хогвартс. Сюжет развивается вокруг убийства богатой волшебницы Хепзибы Смит, которое расследует наследница Годрика Гриффиндора Гриша Маклагген.

Картину снимали с 2016 года, а деньги на неё пожертвовали фанаты «Гарри Поттера». Студия Warner Bros., которая владеет правами на франшизу, дала официальное разрешение Tryangle Films. Изначально премьера планировалась осенью 2017 года, но её перенесли.

Вот оригинальный фильм:

А вот версия фанатского фильма с русскими субтитрами от студии FOCS:

В галерее - подборка крайне нефотогеничных котиков. Каждый из них выглядит как все мы по понедельникам...