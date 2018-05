23 мая: Валар мяургулис

Доброе утро, туляки!

Кошечек желаете?

Житель Канады заснял на видео ссору двух рысей. В интернете решили, что они кричат друг на друга "человеческими" голосами. В принципе, действительно похоже на то, что подслушиваешь ссору соседей: слышно, что ругаются и кричат друг на друга, но непонятно, что именно.

Кстати, это видео уникально: дикие рыси избегают людей, поэтому их очень сложно снять в естественной среде обитания. Но здесь они были слишком заняты своими делами, чтобы обратить внимание на какого-то человечишку...

Одну из лучших сцен «Войны бесконечности» воспроизвели в Lego. Осторожно, спойлеры:

А вы новых "Мстителей" успели в кино посмотреть?

Новости!

В аэропорту Якутска разместили игровой автомат с приставкой Денди - привет из 90-х от арендатора. Поиграть можно за 100 рублей. По словам пресс-секретаря аэропорта, она сама не видела ажиотажа у приставки — может быть потому что основной поток пассажиров проходит под утро. «У нас большие рейсы где-то с 04:00 — наверное, играют», — предположила она. А вы б сыграли, если оказались в Якутске?)

В США создали робота, который может выражать эмоции невербально — как животные и люди. В зависимости от настроения меняется выражение "лица" робота, а его «кожа» покрывается либо мурашками, либо шипами. Пока что эмоциональный диапазон ограничен: счастье, грусть, злость и сонливость.

Банк России выпустил памятную банкноту к чемпионату мира по футболу 2018 года. Купюра номиналом 100 рублей стала первой полимерной банкнотой в России. Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола. На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата. В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В обращение будут выпущены около 20 миллионов таких сторублевок:

Музыкальная пауза!

Кто уже посмотрел "Дэдпул 2" (очень у нас сегодня киноманское утро получается...)? Тут на днях вышел клип на саундтрек к этому фильму — Welcome To The Party. Огонь:

Ждем новый кинчик.

Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Маугли» — экранизации «Книги джунглей» Киплинга. Главную роль в картине исполнил Роэн Чанд. Зверей озвучили Бенедикт Камбербэтч, Кейт Бланшетт, Кристиан Бэйл, Энди Серкис и Питер Муллан. Поэтому вся соль именно в оригинальной версии фильма.

Трейлера тоже покажем два. Вот дублированный:

А вот оригинальный, с голосами известных актеров:

В российский прокат «Маугли» выйдет 18 октября 2018 года.

В галерее классные фантазии на тему "А что если бы в "Игре престолов" все персонажи были кошками". Валар мяургулис, если вы понимаете, о чем мы...)