8 ноября: головой помощник из «КиШа» и научное открытие с помощью дронов

Доброе утро! Вот и рабочая неделя позади. Сегодня в России отмечается День рождения КВН, поэтому начать день с позитивных новостей будет как нельзя кстати.

Возвращаясь к КВНу. В это воскресенье пройдет финальная игра «Оружейной» лиги. Шесть команд поборются за победу. А еще на выходных нас ждет дегустация 200-летней травяной настойки, концерты звезд, фестиваль танца живота, американский футбол, словом, насыщенная программа. Подробности в нашем традиционном пятничном обзоре.

В ближайшие три дня постепенно вернется обычная ноябрьская погода — холодная и немного дождливая.

Немного милоты вам с ленту. Так умилительно отреагировал мальчик, когда узнал, что ему подарили щенка.

Горшок из «Короля и Шута» стал голосовым помощником. Специальную функцию можно запустить через «Алису» на мобильном телефоне и через умные колонки «Яндекса». Режим «Горшка» включается после фразы «Алиса», включи навык голосовой помощник «Горшок».

На любой вопрос голосовой помощник «Горшок» отвечает цитатами из песен «Короля и Шута», а если вопрос ему непонятен, отвечает «Хой!».

Археологи нашли древнее поселение индейцев, благодаря квадрокоптерам. Ученые из Университета Флориды датировали найденные постройки от 900 до 1200 годами нашей эры.

С помощью квадрокоптеров ученые сканировали побережье Мексиканского залива, и в результате составили 3D карту его поверности. Но ней ученым удалось найти руины 37 жилищ.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Леди Гаги.

В галерее сегодня — милые котики.