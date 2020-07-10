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Утро в Туле
10 июля: бездомных животных пустили погулять по зоопарку и самые скучные пересказы культовых фильмов

10 июля: бездомных животных пустили погулять по зоопарку и самые скучные пересказы культовых фильмов

Доброе утро, туляки! Мы почти пережили с вами рабочую неделю. Ура! Заряжаемся позитивом перед выходными вместе с хорошими новостями. Поехали!

 

И о погоде на выходных. Сегодня малооблачно, температура воздуха прогреется до +23 градусов, в субботу, 11 июля, потеплее – до +28, облачно с прояснениями. А в воскресенье, 12 июля, без осадков и столбики термометров прогреются до +29 градусов.

 

Пока все люди сидят по домам, а большинство развлекательных мест закрыты до лучших времён, настаёт золотое время для животных. Домашних питомцев выгуливают по первому вилянию хвоста, дикие звери возвращают в опустевшие города, а жители зоопарков отдыхают от посетителей.

Однако, чтобы последним не было слишком скучно, а заодно для того, чтобы привлечь внимание к важной проблеме, в зоопарке Сан-Антонио к ним привели необычных гостей — собак и котят, живущих в местном приюте. В итоге получились снимки, которые своей милотой растопят любое сердечко!


Приют «Animal Defense League of Texas» из американского города Сан-Антонио решил объединится с местным зоопарком и провести совместную акцию. Две организации решили познакомить своих подопечных, а так как жирафов и гиен выводить из вольеров опасно, то жители приюта пришли к ним в гости.

Такую встречу и её трансляцию зоопарк и приют решили провести для того, что привлечь внимание людей к их проблеме — из-за коронавируса пожертвования некоммерческим организациям резко упали.

Всех их (ну, кроме зверей из зоопарка) можно приютить — эта акция стала и своеобразной рекламой для животных, которые готовы найти себе дом и хозяев.

Бывают странные сближения. И при этом удачные. Королева тиктока и автор «Любимки» смастерили вполне удобоваримый и заразительный поп-хит. Сегодня слушаем Клава Кока и Niletto - «Краш».

 

Обычно когда люди описывают свои любимые фильмы, они стараются использовать все известные миру эпитеты и метафоры, лишь бы только приукрасить своего фаворита из мира кино. Но не в этот раз: в сети начался флешмоб, главная цель которого — рассказать о своём кино-любимчике максимально скучным и неинтересным образом. Что из этого получилось — смотрите ниже!

Задача — как можно неинтереснее описать киношедевр. Сначала идея появилась в Facebook, где комментаторы предложили такие варианты

  • Робот понял, почему люди плачут, и утонул.
  • Человек улетел в космос и путешествовал там по своим книжным полкам.
  • Там короче 300 чуваков умерли. Причём все в курсе заранее, что умрут. Никакой интриги.
  • Один деревенский в санаторий поехал, там бабу нашёл, ушёл от жены и детей, а потом вернулся обратно. Ну и всё.

Потом флешмоб перекочевал в Твиттер, где продолжился с новой силой.

  1. "Титаник"
  2. "Начало"
  3. "Властелин колец"
  4. "Достучаться до небес"
  5. "Хатико"
  6. "Чарли и шоколадная фабрика"
  7. "Гарри Поттер"
  8. "Звонок"
  9. "Миссия невыполнима"
  10. "Назад в будущее"
 

Кто сказал, что милота животного мира ограничивается только одними котиками и собачками? Ведь природа расстаралась и создала несчётное количество зверюшек, которых хочется обнять и никогда не отпускать — к ним относятся и белки. Увидев этих пушистых милашек, хочется их тут же покормить и погладить, и у некоторых людей это получается. Но если вам так ни разу и не удалось потрогать их хвосты, то взгляните на эти фотографии — возможно, они помогут вам пережить такую вселенскую несправедливость!

Хорошего настроения и классных выходных!

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Автор: Администрация Myslo
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