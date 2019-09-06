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Утро в Туле
6 сентября: Индийцы высадились на Луну и необычный способ парковки

6 сентября: Индийцы высадились на Луну и необычный способ парковки

Доброе утро! Вот так незаметно подкралась пятница. А пока вы думаете, как будете отдыхать в ближайшие три дня, мы уже подготовили для вас программу.

 

На выходных отмечаем день рождение родного региона. В Тулу и область приезжают «ПилОт», «Рондо» и Сomedy Club. Еще в программе спорт, авто- гастро- и аниме фестивали и фейерверки. Все подробности в еженедельном обзоре «Выходные в Туле».

 

В ближайшие три дня погода подходящая для прогулок на свежем воздухе. 

 

В сети появилось видео высадки на Луну. Но его сделали не космонавты, а индийский художник.

Нет, художник не оправлялся в Космос, чтобы сделать уникальные видеокадры. На самом деле ролик снят на улице индийского города в  штате Карнатака. Таким образом, активист попытался обратить внимание властей на проблему дорог в стране.

 

Среди пользователей интернета вызвал бурное обсуждение забавный видеоролик, в котором девушка пытается припарковаться.  Речь идет вовсе не о «блондинке за рулем», а о самом аккуратном водителе в мире.

Китаянка оригинально подошла к парковке в тесном пространстве, и на всякий случай измерила ширину своего авто и ширину парковочного места с помощью рулетки.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Монеточки.

 

В галерее сегодня продуктовые коллажи от художника Адама Хиллмана.

Хороших выходных!

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Автор: Администрация Myslo
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