16 февраля: свечка с ароматом новых кроссовок и джинсы в борьбе за парковочное место

Доброе утро! Начинаем вторник бодро. А для этого нам нужны хорошие новости. Их мы для вас уже собрали. Скорее бежим их читать!

Вот бы как в школе, не пойти сегодня на работу. Сегодня утром ожидается понижение температуры до -28 градусов и ясная погода. Ближе к вечеру в Туле пройдет небольшой снег.

eBay выпустили ароматическую свечу с запахом новых кроссовок.

Аромат, получивший название Authentique, сочетает в себе ноты кожи и хлопкового цветка с добавлением запаха клея и пены EVA — то есть воссоздает запах пары, только-только извлеченной из коробки.

Каждая свеча снабжена этикеткой, напоминающей этикетку коробки кроссовок, упаковка также отсылает к обувной коробке. Вес свечи 220 граммов, она рассчитана на 35 часов горения.

Свеча вышла ограниченным тиражом, ее можно купить за $25 на специальном сайте.

Запуск ароматической свечи — часть программы по реализации подлинных кроссовок на платформе eBay. У платформы действует гарантия подлинности, которую теперь дополнительно расширили для новых кроссовок Nike и adidas стоимостью более $100.

Ко второму альбому Тайрон Фрэмптон, самый бедовый и перспективный рэпер Британии, заметно подуспокоился, став более лиричным. Помимо карантина, этому способствовала и помолвка с бывшей вокалисткой Serebro Катей Кищук. Впрочем, панковского запала у него еще вдоволь — как, например, в этом совместном номере со Скептой, посвященном «культуре отмены», жертвой которой сам Тайрон чуть было не стал. Сегодня слушаем Slowthai – Cancelled.

Писатель и гид Адам Сельцер из Чикаго придумал идеальный способ застолбить парковочное место — нужно всего лишь заморозить джинсы и оставить их там. Об этом пишет New York Post.

В начале недели в Чикаго пришли морозы. Пока одни греются и боятся выходить из дома, Адам невольно запускает флешмоб. Он опубликовал в твиттере фотографии замороженных джинсов — на парковке, дороге и даже в запретной для паркинга зоне. Это выглядит так, будто на улице стоит человек-невидимка, одетый в одни лишь джинсы.

Сельцер поделился секретом такого трюка: сначала нужно намочить джинсы, потом около 20 минут держать их на морозе, чтобы придать форму. Еще почти 20 минут, и вуаля — джинсы окончательно застывают.

Адам рассказал, что на самом деле не собирался таким образом занимать парковочное место. По словам писателя, он замораживает джинсы только ради забавных фотографий. Теперь американец планирует заморозить еще и рубашку.

Некоторым идея писателя так понравилась, что они решили за ним повторить.

А вы бы заморозили свои джинсы? Расскажите об этом в комментариях.

Том Боб — удивительный уличный художник. Он легко преображает самые неприглядные уголки, превращая их в яркие, позитивные и забавные арт-объекты, которые поднимают настроение прохожим. С его лёгкой руки обычный столбик может превратиться в ключ, а неприметный люк — в пиццу. И при этом художник остаётся анонимным. По интернету ходили слухи, что Тома даже ищет полиция, но за всё время его творчества его так никто и не поймал!

Том Боб начал творить на улицах Нью-Йорка, а затем его милые рисунки стали появляться и в других городах. В сети у него много поклонников: за страничкой художника в Инстаграме следят более 258 тысяч человек.

Хорошего дня и красочного настроения!