17 марта: соцсеть для любителей голосовых сообщений и виртуальные кроссовки по цене настоящих

Доброе утро среды! Начнем новый день с первых хороших новостей. Поехали!

Непонятно, но очень интересно. Сегодня в Туле пасмурно, а температура воздуха днем поднимется до +1 градуса.

Ненавидите голосовые сообщения? Тогда ни в коем случае не заходите в Swell — новую соцсеть для устройств на iOS и Android, в которой можно общаться только голосом. Swell, в отличие от Clubhouse, не предполагает общения в реальном времени.

Как это выглядит: пользователи публикуют голосовые записи длиной до пяти минут, к ним можно добавить картинку или ссылку. Эти посты могут увидеть и послушать другие пользователи, а потом тут же прокомментировать — тоже только голосом. Структурировано это все как обычные треды в соцсетях, только вместо текста — аудио.

Swell поддерживает групповые чаты и личные сообщения. По задумке авторов, переход в соцсеть, где возможны только голосовые сообщения, повысит качество беседы и комментариев — ведь авторам (предположительно) придется больше думать над тем, что они говорят.

Дурашливая пародия на «Секретные материалы» под безотказный синтипоп 80-х — вот рецепт стопроцентного инди-хита от симпатичного проекта американки с корейскими корнями Мишель Заунер. В клипе ее напарницей выступает фронтвумен панк-группы Mannequin Pussy Мариса Дабис. Сегодня слушаем Japanese Breakfast - Be Sweet.

Итальянский модный дом Gucci выпустил свои первые цифровые кроссовки — их можно купить и примерить только в специальных приложениях. Это коллаборация с белорусской компанией Wanna, занимающейся созданием приложений с использованием дополненной реальности. К примеру, в приложении Wanna Kicks можно примерить виртуальную одежду или часы.

Чтобы обуть такие кроссовки, нужно зайти в мобильное приложение Gucci или Wanna Kicks, а потом выбрать и купить их. В приложении Gucci кроссовки стоят 12 долларов, в Wanna Kicks — 9 (тут можно успокоить себя тем, что виртуальная обувь хотя бы не сносится!). Алгоритмы программ определят местоположение ног в кадре и «нарисуют» на них цифровые кроссовки.

«Через пять или, может быть, 10 лет достаточно большую часть доходов модным брендам будут приносить цифровые товары, — заявил глава Wanna Сергей Архангельский. — Наша цель как компании состоит в том, чтобы фактически заменить фотографии продуктов чем-то более привлекательным и приближенным к шоппингу в офлайне».

Несмотря на то, что люди любят котов любого возраста, цвета и размера, куда большее количество обнимашек и умиления получают именно котята. Ещё бы, ведь иногда их крошечность кажется прямо-таки противозаконной, особенно если малыш умещается прямо у вас на ладони. Пользователи сети тоже признаются в любви к таким крохам и с радостью делятся их фотографиями. Ведь хорошего кота не обязательно должно быть много!

Хорошего дня и пушистого настроения!