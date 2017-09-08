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Утро в Туле
8 сентября: Архитектурные тортики ко дню рождения Тулы

8 сентября: Архитектурные тортики ко дню рождения Тулы

Доброе утро! Пятницааа! Скорее просыпайтесь и радуйтесь вместе с нами:

 

Выходные будут крутые - Тула празднует День города! Все-все-все мероприятия, запланированные на этот уик-энд, вы найдете в нашей специальной афише. Веселимся!

И погоду обещают отличную! Прямо как по заказу:

 

Начнем с забавного и милого видеоролика. Чайка-шоплифтер:

 

А теперь вкусняшки к завтраку!

Динара Касько — кондитер из Харькова - печет торты с помощью 3D-принтера. Сначала она создает трехмерную модель торта, которую распечатывают на 3D-принтере. Затем модель отливают в силиконе — получается форма для торта. «В принципе, любой специалист может сделать то же, что и я. Просто так получилось, что до меня никто не соединял компьютерное моделирование и кулинарию подобным образом», — сообщила Касько в одном из интервью.

Кстати, в своем инстаграме Касько показывает не только готовые десерты, но и процесс их создания. Если не боитесь поправиться только глядя на эти шедевры, велкам)

 

Отдыхающие на озере в Калифорнии обнаружили природный эквалайзер из водяных жуков:

 

Вместо музыкальной паузы.

Парень из Киргизии Садык Казиев переводит песни на язык жестов специально для людей с нарушениями слуха:

 

Идея для тех, у кого руки растут из нужного места и достаточно фантазии. Смотрите, какие крутые принты дарят нам города! 

Даже интересно: можно что-то подобное придумать в Туле? Знаете какие-нибудь "городские поверхности", которые здорово будут смотреться на футболке?)

 

Познавательный ролик: О похмелье с научной точки зрения. Посмотрите и обязательно вспомните его этим вечером ;) 

Откуда берётся пьяный ступор, с точки зрения мозга? Знаете ли вы, как молекулы алкоголя изменяют ваш мозг, что в итоге приводит к ночке, которую вы с трудом вспоминаете?

 

В сегодняшней галерее будут совушки.  Фотограф Шам Джолими из Малайзии создает крутые и гипнотизирующие портреты сов:

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:02 +9
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