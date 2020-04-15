блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
15 апреля: звуки офиса для удаленки и возвращение «Андропова» под новый альбом Tesla Boy

15 апреля: звуки офиса для удаленки и возвращение «Андропова» под новый альбом Tesla Boy

Доброе утро, товарищи! Среда – это маленькая пятница. Это ли не повод порадоваться и почитать порцию хороших новостей. Поехали!

 

Погодка сегодня как раз для того, чтобы сидеть дома. Уром синоптики говорят, что будет небольшой снег, а в течение дня – дождь. А температура воздуха прогреется максимум до +6 градусов. 

 

Шла третья (а у кого-то четвертая) неделя самоизоляции — все развлекались как могли. Некоторые даже заскучали по шумному офису, в котором вечно кто-то кашляет, болтает по телефону, смеется и мучает старый принтер. Специально для таких людей креативное агентство Kids Creative Agency выпустило симулятор звуков офиса.

Это интерактивный сайт с изображением типичного офиса: есть принтер, кулер, скрипучее кресло, компьютеры с клацающей клавиатурой, расхаживающие туда-сюда коллеги. Если нажать на эти элементы, то можно услышать характерный звук (в том числе чихание и чавканье!). В настройках дают выбрать количество шумящих сотрудников — по умолчанию стоит пять, но для полноты эффекта лучше выкрутить на десять. Предполагается, что симулятор будут включать в фоновом режиме, чтобы создать дома иллюзию настоящего офиса.

 

На русском Tesla Boy вдруг слушать стало куда интереснее. Новый альбом «Андропов» звучит очень свежо и дерзко. Ну в какой еще песне встретишь словосочетание «ретроградный Меркурий»?!

 

Тот случай, когда выражение мордочки кота полностью совпадает с внутренним мироощущением. У кота даже есть своя личная страничка в Instagram. Посмотрите, какой он классный в нашей галерее. А еще лучше делитесь фото своих питомцев в комментариях.

 

Хорошего дня и не болейте!

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +3
14 апреля: Российские звезды «сегодня дома» и киберпанк на улицах Москвы
14 апреля: Российские звезды «сегодня дома» и киберпанк на улицах Москвы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.