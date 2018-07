2 июля: Что наша жизнь? Футбол!

Доброе утро! Вот уже и июль. Отгремели шумные футбольные выходные, Акинфеев — бог, Россия в ¼ Чемпионата мира. Кажется, даже самые равнодушные к футболу люди вчера все-таки прониклись (судя по соцсетям). А теперь за работу!

О погоде. С приходом июля жара покинула наш город. Вы как, рады этому или огорчены?

Кстати, первые два дня этой недели обещают даже быть солнечными. А потом — мрак. Но это будет потом, будем радоваться дню сегодняшнему:

Идеальная милота для утра понедельника (да и любого другого утра, чего уж там).

Собачка, которой нравится стрижка, танцует под песню из «Утиных историй»!

А теперь футбольная милота…

Болельщик попытался научить своего кота кричать «Гол!». Ну что ж, котик очень старается:

Новости! Сегодня все про роботов, так уж случилось.

Японские ученые создали страшных роботов, похожих на насекомых и персонажей фильмов ужасов. Они хотели добиться естественных движений, чтобы люди проще воспринимали искусственные объекты. Похоже, задумка провалилась:

Компания Disney Imagineering разработала новое поколение роботов для Диснейлендов и прочих своих тематических парков. Традиционно посетителей развлекают аниматроники персонажей мультфильмов, которые не могут двигаться с места. Благодаря проекту Stuntronics, в ближайшем будущем в парках появятся «роботы-каскадёры», которые способны прыгать и выполнять сложные трюки в воздухе. Их планируют использовать как часть аттракционов и представлений:

И снова Япония. Инженеры из Университета Токио разработали новый беспилотный дрон DRAGON, который состоит из нескольких блоков и способен изменять свою форму прямо в полете. Дрон состоит из нескольких отдельных секций, каждая из которых оснащена независимым механизмом с пропеллером. Поэтому несмотря на то, что все части соединены друг с другом, движутся они при этом совершенно самостоятельно. Полуавтономное П. О. решает, какую именно форму примет робот и самостоятельно составляет паттерны движения его частей. Текущая версия DRAGON’а состоит из четырех сегментов, однако скоро исследователи планируют увеличить их количество до 20. Такой робот смог бы забираться в самые непроходимые участки и на дистанции работать в опасных для человека зонах в качестве ремонтника, спасателя или даже разведчика. Название, кстати, аббревиатура — сокращение от громоздкого Dual-rotor embedded multilink Robot with the Ability of multi-deGree-of-freedom aerial transformatiON.

Музыкальная пауза!!!

Издание Rolling Stone опубликовало список из 100 величайших песен XXI века (на текущий момент). Разберем пятерку лучших!

На первом месте оказалась «Crazy in Love» Бейонсе и Джей Зи:

Вторую строчку заняла песня «Paper Planes» из альбома «Kala» 2007 года певицы M.I.A.

Замыкает тройку «Seven Nation Army» американской группы The White Stripes. Кстати, очень в тему с происходящим: ее очень любят петь футбольные болельщики!

Четвертое место заняли Outcast с песней «Hey Ya».

На пятую позицию издание поставило все того же Джей Зи с композицией «99 Problems».

С таким «плей-листом» и не поплясать?! День насмарку!

BuzzFeed попросил профессиональных танцоров повторить танцы персонажей из игры Fortnite (кстати, многие футболисты празднуют свои голы танцами из этой игры, так что видос со всех сторон тематический). Видео получилось ооочень вирусным:

Журнал National Geographic объявил победителей конкурса фотографий Travel Photographer of the Year. В нашей галерее — несколько победителей, полный перечень ищите по ссылке выше: