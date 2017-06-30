30 июня: Прощаемся с июнем ярко и весело!

Доброе утро! Пятница!

Первый месяц лета прошел, а летней погоды мы особо и не видели. Ничего, синоптики говорят, июль будет получше. Ждем? Ждем!

На эти выходные прогноз пока неутешительный: дожди. Вдруг как в Москве, ливни тропические? Будем опять купаться на Красноармейском проспекте... Ну и где у нас там еще моря-озера разливаются...

Тем, у кого много планов и дел на выходных, некогда отвлекаться на какие-то мелочи типа погоды. Как нам, например. Вступайте в наши ряды - выбирайте себе события по душе из нашего обзора выходных! Американский футбол, фестиваль экстремального искусства, оркестр из уда, флейты и лютни – всё это будет в Туле, представляете?!

Давайте веселей, чтоб не было жаль бессмысленно проходящего лета!

Начнем утро с бодрого видео из Владивостока. Там соревнования по маунтин-байку прошли прямо в торговом центре! О_о. Организаторы построили внутри 700-метровую трассу, занявшую четыре этажа. Помимо эскалаторов и технических лестниц были возведены дополнительные фигуры. На соревнованиях выступили 37 человек из разных городов Дальнего Востока.

И еще больше бодрости! Смотрите, как эта горилла плещется в тазу. Брейкдансер, не иначе:

Новости! С пятничным колоритом.

Мужикам - пиво! Ученые из Сингапура создали полезное пиво с добавлением пробиотиков. По словам автора проекта, студентки Национального университета Сингапура Элсини Чань, "конечный продукт получается с острым и терпким вкусом при содержании алкоголя около 3,5%". Автор проекта также отметила, что "в 100 мл нового пива содержится около 1 млрд пробиотиков, именно такую дозу рекомендует принимать Международная научная ассоциация пробиотиков и пребиотиков". Как отметила представитель университета, "исследовательская группа уже подала патент на рецепт производства подобного сорта пива".

Детям - мороженое! Появился специальный гаджет DripStik, который поможет сделать процесс поедания мороженого более эстетичным и "чистым". С виду DripStik похож на гантелю, но на деле это устройство, в которое можно вставить практически любое мороженое — и в стаканчике, и на палочке. При этом гаджет удобно держать, а все капли будут стекать в поддон, а не на одежду. Кроме того, это гигиенично — ребёнок не схватит вафельный стаканчик грязными пальцами. На eBay устройство стоит $10, а одежды и времени может спасти на значительно более серьёзную сумму.

А дамам - Криштиану Роналду! Капитан сборной Португалии и один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду официально подтвердил, что стал отцом близнецов. Кто их мать, неизвестно — Роналду не разглашает ее имя. По данным таблоидов, речь идет о суррогатном материнстве. Футболист написал в фейсбуке, что теперь его ждет первая встреча с детьми; ради нее он решил пропустить последний матч Кубка конфедераций, проходящего в России.

Не можем не поделиться еще одной супер-историей. Прям лайфхак для мужей, которых пилят жены.

Мексиканский болельщик Артуро Гарсия улетел в Россию на Кубок конфедераций, сказав жене, что вышел в магазин за сигаретами.

«Я сказал жене, что пойду за сигаретами в супермаркет, но не уточнил, в какой именно», — заявил Гарсия изданию Televisa. По словам мексиканца, в итоге жена всё-таки узнала, что он поехал на Кубок конфедераций. Что именно грозит теперь Гарсии, неизвестно.

А самое обидное, что Мексика в полуфинале уступила Германии. Непруха по всем фронтам...

Музыкальная пауза сегодня по грустному поводу. Вчера скончался экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев. Послушаем же "песни молодости":

Если вы очень устали за рабочую неделю, то в галерее специально для вас коктейли, которые откроют второе дыхание. Безалкогольные, но добрую половину рецептов можно легко "доработать" по вкусу. ;))