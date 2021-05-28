28 мая: приложение для поиска партнера по мемам и актер Джилленхол создал «ругательный» мерч

Доброе пятничное утро! У нас для вас две хорошие новости. Первая – сегодня пятница, а вторая – на следующей неделе лето. И бонусом, порция хороших новостей. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле пройдут дожди, воздуха прогреется до +22 градусов. В субботу температура до +20, но также пройдут кратковременные дожди. А в воскресенье похолодает до +13, и снова ждем осадков.

В США появился сервис для знакомств Schmooze, где пары подбираются на основе полюбившихся мемов.

Как сообщает интернет-издание TechCrunch, Schmooze привлек инвестиции в $270 тысяч (около 20 миллионов рублей) от фонда Ulu Ventures и других компаний. Приложение стало набирать популярность благодаря продвижению в TikTok.

Пользователи Schmooze выбирают мемы при помощи свайпа (как в стандартных дейтинговых приложениях), затем программа подбирает пару. Также учитываются интересы и сфера деятельности пользователей.

В приложение ежедневно добавляются по 200 мемов и шуток, а старые удаляются.

Бета-тестирование проекта прошло летом 2020 года, в нем участвовали 200 студентов Стэнфорда.

Сервис уже доступен на iOS и Android. В настоящее время Schmooze скачали более 10 тысяч раз, благодаря приложению образовалось более 90 тысяч пар.

Schmooze создала Видья Мадхаван. Она выросла и отучилась на инженера-механика в Индии, после чего поступила в бизнес-школу Стэнфорда.

Однажды Мадхаван написала десяти незнакомцам из LinkedIn, чтобы разобраться, стоит ли поступать в аспирантуру в Калифорнии. Лишь с одним из них она продолжила общение, причем почти все их 200 сообщений были наполнены шутками. В итоге друг по переписке стал мужем Видьи.

По мнению Мадхаван, чувство юмора может свести людей, а многие представители поколения Gen Z давно общаются с помощью мемов.

Ода лучшему дню недели с альбома, который сконструированный по лекалам старомодного духоподъемного пауэр-попа и призван оказывать максимальный терапевтический эффект на слушателя. Сегодня двигаемся под Twenty One Pilots - «Saturday».

Актер Джейк Джилленхол выпустил собственный мерч — это черные худи с надписью «LOX».

С помощью мерча он решил поддержать работников театральной индустрии Нью-Йорка, которые столкнулись с проблемами из?за пандемии коронавируса: средства от продажи худи направят в фонд Actors Fund. Дизайн толстовок разработала марка Russ & Daughters, они сшиты в Нью-Йорке локальными мастерами.

«Нет ничего лучше, чем большой пакет бубликов и LOX! Надев худи с капюшоном, вы поддержите три сообщества, о которых мы заботимся: еда, театр и Нью-Йорк», — написал актер под фото в своем инстаграм-аккаунте.

Там же в комментариях развернулась дискуссия среди русскоговорящих поклонников Джилленхола. Одни комментаторы просто повеселились, другие задались вопросом, знает ли актер, что надпись на толстовке значит на русском, и писали, что «это судьба».

Один из комментаторов решил прояснить ситуацию, и получился такой диалог с другим подписчиком: «Мистер Джилленхол, вы знаете, что значит LOX на русском? Не хорошее слово» — «На идише это «соленый лосось». А как перевести на русский?» — «Это значит «неудачник».

Сам Джилленхолл пока никак не отреагировал на реплики русских подписчиков.

Когда люди заводят котёнка, они абсолютно не знают, какие привычки и характер будут у их любимца. И в этом смысле новый член семьи может стать большим сюрпризом, ведь его повадки не только застанут врасплох своего хозяина, но и заставят его от души посмеяться! Сегодня мы собрали для вас несколько фотографии котиков, чьи позы, выходки и поведение заставили их хозяев схватиться за фотоаппараты и задаться вопросом: «А кот ли мой питомец?»

Хорошего дня и подарочного настроения!