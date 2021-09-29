29 сентября: реконструкция лиц древних египтян и коты в домашнем спа

Доброе утро! Подходим к финишной прямой первого осеннего месяца и к концу рабочей недели. Но это не повод унывать, это повод почитать только самые хорошие новости и зарядиться позитивом. Поехали!

Всё ясно. Сегодня в Туле малооблачная погода, а воздух прогреется до +12 градусов.

Ученые из американской лаборатории Parabon NanoLabs использовали генетические данные мумий для создания 3D-моделей лиц мумий из Древнего Египта. Об этом сказано в заявлении компании.

Для создания моделей они применили технологию судебно-медицинского ДНК-фенотипирования. Это процесс, с помощью которого генетические данные используются для прогнозирования черт лица и других физических характеристик человека. И это первый случай, когда комплексное ДНК-фенотипирование было выполнено на основе настолько старого генного материала человека.

Технология показала, что у троих мужчин были темные глаза и волосы и светло-коричневая кожа. Генетически они оказались ближе к современным жителям Средиземноморья и Ближнего Востока, чем к египтянам. Ученые отметили, что некоторые особенности, включая цвет кожи и глаз, можно определить с помощью маркеров в геноме человека.

Также они заявили, что этот метод можно использовать в криминалистике, чтобы идентифицировать неизвестные останки.

Новый сольный альбом ирландца Джеймса Винсента МакМорроу Grapefruit Season растворяется в текстурах ретро-соула, эмбиент-кантри и минимал R&B. Сегодня слушаем James Vincent McMorrow — Grapefruit Season.

Видео, в котором хозяин и его кот вместе принимают спа-процедуры дома и слушают расслабляющую музыку, за четыре дня набрало более 63 миллионов просмотров в TikTok.

В комнату, в которой мужчина по имени Карим и его кот Чейз лежат с дольками огурцов на глазах, заходит Фифи (хозяйка кота) и выключает музыку. В ответ на возмущение мужа Фифи говорит, что спа-процедуры с котом — это глупость, и пытается снять огуречную маску с Чейза и увести его.

Чтобы посмотреть видео целиком, нажмите на картинку.

Однако кот не хочет уходить и успокаивается только тогда, когда Фифи возвращает ему дольки огурца. Видео заканчивается тем, что Фифи уходит, а Карим и Чейз продолжают слушать музыку в свой «день спа-процедур».

Через два дня пара опубликовала новое видео, в котором спа-процедуры принимают уже три кота: Чейз, Милли и Скай. По словам Карима, он не ожидал, что котам так понравится спа. В интервью порталу Bored Panda он рассказал, что животные заснули во время съемок, потому что они чувствовали себя «в безопасности».

Несмотря на то, что жизнь людей редко обходится без неудач, многие из нас делают всё возможное, чтобы избежать различных провалов. Однако владельцам домашних питомцев удается это значительно реже, ведь их любимцы служат не только источником неиссякаемой радости для своих хозяев, но и авторами различных проделок. А с хвостатыми приятелями бывает не так-то просто договориться, поэтому всё, что остается делать любителям животных, это принимать результаты проказ своих питомцев и относиться к этому с юмором.

Хорошего дня и правильного настроения!