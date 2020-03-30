30 марта: Свадьба в видеоигре и рецепт самого быстрого завтрака

Добрейшего утречка всем! Шлю лучики добра! Сегодня первый день изоляции. Надеюсь, вы были умничками и остались дома? Отлично, я знала, что наши читатели самые сознательные в мире. Шлю вам лучики добра и порцию хороших новостей. Поехали!

Хорошая новость номер раз. Погода в Туле не очень. В понедельник пасмурно и до +10 градусов. А во вторник вообще снег, температура воздуха на неделе прогреется в среднем до +7 градусов. Вы спросите, что в этом хорошего? А то, что в такую погоду не нужно выходить из дома. Радуйтесь, кутайтесь в пледы и не мерзните.

Хорошая новость номер два. Для Большой Любви нет преград. Даже какой-то коронавирус не помеха. Шармин Аша и Назмул Ахмед запланировали свою свадьбу на 12 апреля, но вмешался этот клятый вирус. Но парень так хотел сделать своей девушке приятно, что он устроил церемонию в видеоигре Animal Crossing (серия видеоигр в жанре симулятор жизни). Поставил декорации, позвал друзей и устроил своей возлюбленной настоящий праздник. Ну разве это не прекрасно? (вытираю слезы умиления).

Хорошая новость номер три. У Dua Lipa вышел клип на песню Break My Heart. Зажигательный хит для динамичного начала утра. Включайте и пританцовывайте, пока готовите свой утренний кофе.

Хороша новость номер четыре. Мы нашли для вас рецепт приготовления простого и быстрого завтрака из обычных продуктов. Расскажу по секрету, сам шеф Гордон Рамзи оценил наш «тонкий» и «чуткий» вкус. И чтобы никто не перепутал порядок действий, мы подготовили для вас пошаговую инструкцию. И так, вам понадобится: хлеб и колбаса.

Отрежьте кусочек хлеба. Но важно, не очень толсто и не очень тонко. Хлеб не должен перебивать вкуса колбасы. Отрежьте колбасу. Но важно, не очень толсто и не очень тонко. Колбаса и хлебушек должны дополнять друг друга, а не перебивать. Это должно быть как самые лучшие отношения в мире: вы дополняете друг друга и делаетесь лучше. Положите кусочек колбасы на хлебушек. Нежно и аккуратно, как укладываете ребенка спать. Voilà. Ваш завтрак готов. Наслаждайтесь! Покажите в комментариях, а какой завтрак у вас получился?

В галерее у нас сегодня подборка логотипов. Компании начали менять лого, намекая на необходимость самоизоляции во время распространения коронавируса Covid-19. Они на собственном примере говорят нам, как можно обезопасить себя и своих близких от болезни.

Сидите дома и берегите себя! Мы вас очень любим!